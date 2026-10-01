Günstig bewertet, gut gepolstert: Talanx vor dem DAX-Sprung

Talanx klopft an die Tür des DAX. Der Versicherungskonzern liegt beim Börsenwert der frei handelbaren Aktien derzeit auf Platz 37 in Deutschland. Das ist das wichtigste Kriterium für den Leitindex. Berenberg bleibt bei der Kaufempfehlung und einem Kursziel von 163 Euro. Vom aktuellen Kurs bei 116 Euro aus sind das gut 40 Prozent Plus. Für die schnelle Aufnahme im Dezember oder Juni müsste Talanx auf Rang 33 vorrücken. Nötig wären rund 8 Milliarden Euro Streubesitzwert, aktuell sind es etwa 7,3 Milliarden. Dass Großaktionär HDI mit seinen 77 Prozent mehr Aktien abgibt, hält Analyst Michael Huttner für äußerst unwahrscheinlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Bessere Karten bietet die reguläre Überprüfung im März. Zwei DAX-Mitglieder stehen auf oder nahe Rang 48 und damit in der Abstiegszone. Nachrücken könnten Lufthansa auf Platz 35 und Talanx. Für das Kaufvotum zählt das kaum, es macht die Aktie aber für Anleger relevanter.



Die finanziellen Polster beim Versicherungskonzern sind stabil. Nach dem ersten Halbjahr sind vom Budget für Naturkatastrophen noch 474 Millionen Euro übrig. 2025 flossen 1,26 Milliarden Euro in die Sicherheitsreserven. In der Erstversicherung sind sie nahe am Maximum.

Zusätzliche Kapitalerträge könnte die Sparte nutzen, um Anleiheverluste früher zu realisieren und schneller zu höheren Renditen anzulegen. Gegenwind kommt aus der Rückversicherung, wo frisches Kapital die Preise weiter drückt.



Für 2026 peilt der Konzern deutlich mehr als 2,7 Milliarden Euro Nettogewinn an und übertrifft damit schon jetzt das alte Ziel von über 2,5 Milliarden für 2027. Mit den Quartalszahlen am 13. November dürfte ein neues Ziel folgen. Der Markt erwartet für 2027 rund 3,0 Milliarden Euro. Mit dem 9,9-Fachen des Gewinns für 2028 ist die Aktie günstiger als der europäische Branchenschnitt von 12,5.

Mit einer Dividendenrendite von mehr als 3 Prozent ist die Aktie auch für Einkommensinvestoren im DAX ein spannender Value-Wert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 116,3EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.





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