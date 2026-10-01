Der Markt fault von innen – bis der erste Ast bricht, warnt Gundlach

Fast vier von zehn S&P-500-Werten liegen mindestens 20 Prozent unter ihrem Hoch. Der "Anleihekönig" warnt, dass Anleger die Schäden erst sehen könnten, wenn es zu spät ist.

Der S&P 500 steht nahe Rekordständen – doch unter der Oberfläche sieht Jeffrey Gundlach bereits massive Risse. Nach Berechnungen von MarketWatch liegen 80 Prozent der Indexmitglieder mindestens 10 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, 39 Prozent sogar mindestens 20 Prozent darunter. Für den als "Anleihekönig" bekannten Gründer von DoubleLine Capital ist das ein Warnsignal: Der Markt gleiche einem äußerlich intakten, innen aber bereits ausgehöhlten Baum. Gundlach zieht den Vergleich mit einem alten Silberahorn auf seinem Grundstück, der plötzlich einen großen Ast verlor. Erst danach stellte sich heraus, dass der Baum innen vollständig hohl war. "Mir wurde klar, wo wir heute an den Märkten stehen", sagte Gundlach im Gespräch mit David Rosenberg von Rosenberg Research. Die Rekordstände des S&P 500 würden von immer weniger Aktien getragen. "Es gibt also all diesen Verfall im S&P 500, aber er ist nicht auf den ersten Blick erkennbar; man muss warten, bis der Ast abfällt, um zu erkennen, dass der Markt genauso hohl ist wie der Baum", sagte Gundlach.

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