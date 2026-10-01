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    Siemens-Geburtstag: Warren Wise schenkt Zukunftscheck statt Torte

    179 Jahre Siemens: Rekordzahlen, Schulden im Griff – doch der teure Kurs Richtung „ONE Tech Company“ mit Software und KI muss seine Wirkung erst noch im Zahlenwerk beweisen.

    Siemens-Geburtstag: Warren Wise schenkt Zukunftscheck statt Torte
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Siemens feiert am 1. Oktober 2026 seinen 179. Geburtstag und will sich als „ONE Tech Company“ auf Automatisierung, Software und künstliche Intelligenz ausrichten.
    • Der Free Cashflow erreichte 2025 knapp 11 Milliarden Euro und übertraf den Konzerngewinn; die industrielle Nettoverschuldung lag unter dem EBITDA.
    • Der Rekordgewinn von gut 10 Milliarden Euro enthielt rund 2 Milliarden Euro aus dem einmaligen Verkauf der Tochter Innomotics. Das fortgeführte Geschäft verdiente 6 Prozent weniger als im Vorjahr.
    • Bei Digital Industries sank die Marge von 18,9 auf 14,9 Prozent, während der Umsatz um 4 Prozent zurückging.
    • Der vergleichbare Softwareumsatz fiel um 5 Prozent, obwohl Siemens mit den Übernahmen von Altair und Dotmatics fast 13 Milliarden Euro in Software investierte. Konkrete Synergieziele nennt der Geschäftsbericht laut Warren Wise nicht.
    • Warren Wise bewertet Siemens mit 4 von 5 Punkten: Die Equity Story sei stark, doch der Erfolg des Softwarefokus und der Übernahmen müsse sich noch in den Zahlen zeigen.



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