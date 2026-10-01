Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die anhaltenden Bemühungen der USA im Hinblick auf die Kartierung kritischer Offshore-Mineralressourcen

Am 24. September 2026 startete die National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) an Bord des Forschungsschiffes Okeanos Explorer eine weitere Kartierungsexpedition in noch unerkundete Tiefseegebiete unweit von Amerikanisch-Samoa.1 Nach der erst vor kurzem absolvierten ROV- und Kartierungsexpedition der NOAA vor Amerikanisch-Samoa, die am 17. September 2026 endete, ist dies eine weitere Expedition, mit der die noch verbleibenden Lücken in der Meeresbodenkartierung geschlossen werden sollen, bevor das Schiff nach Hawaii weiterfährt.2

Die jüngsten Expeditionen sind Teil der umfangreichen Maßnahmen der US-Regierung, die darauf gerichtet sind, weitere wissenschaftliche Erkenntnisse über kritische Mineralressourcen auf dem Meeresgrund und über die Tiefseeumgebungen zu sammeln.3,4 Die bisherigen Arbeiten der NOAA in der Region im Jahr 2026 umfassen Fächerecholotkartierungen des Meeresbodens, Erkundungen mit ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen, geologische Beobachtungen sowie die Erhebung von Umweltdaten, einschließlich der Untersuchung von Gebieten mit Vorkommen polymetallischer Knollen.2

„Das aktuelle Kartierungsprogramm der NOAA konzentriert sich zwar auf die ausschließliche Wirtschaftszone („AWZ“) der Vereinigten Staaten, wir betrachten es aber dennoch als Teil der weiter gefassten Maßnahmen seitens der US-Regierung, den wissenschaftlichen, regulatorischen und strategischen Rahmen für kritische Mineralien am Meeresgrund weiterzuentwickeln“, so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals. „Diese umfassenderen Bemühungen sind für Deep Sea Minerals von Bedeutung, da wir unseren NOAA-Kurs in internationalen Gewässern verfolgen und Möglichkeiten in pazifischen Jurisdiktionen, einschließlich der Cookinseln, evaluieren. Laufende Investitionen in die Kartierung des Meeresbodens, die Erfassung von Umweltdaten und die Charakterisierung der Ressourcen tragen dazu bei, die notwendige Wissensbasis für eine verantwortungsbewusste Entwicklung des Sektors zu schaffen.“

Polymetallische Knollen können wirtschaftlich bedeutende Konzentrationen von Mineralien wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan enthalten, die in einer Vielzahl von Industrie-, Energie-, Infrastruktur- und Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommen.4,5

Die Vereinigten Staaten betonen zunehmend die Bedeutung der Erweiterung von Quellen für kritische Mineralien im Inland bzw. in Regionen von Verbündeten.4 Gleichzeitig forcieren die Bundesbehörden ihre Initiativen auf regulatorischer und wissenschaftlicher Ebene bzw. die Kartierung von Offshore-Mineralressourcen.3,4

Deep Sea Minerals Corp. verfolgt eine Strategie, die auf die Exploration und potenzielle Erschließung polymetallischer Knollen ausgerichtet ist. Über seine US-Tochtergesellschaft American Deep Sea Minerals Corp. hat das Unternehmen bei der National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) gemäß dem Gesetz über Mineralressourcen des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, „DSHMRA”) eine Explorationslizenz für bestimmte Bereiche der Clarion-Clipperton Zone in internationalen Gewässern beantragt (der „NOAA-Antrag“). Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass der NOAA-Antrag als vollständig konform mit den geltenden Vorschriften eingestuft wird und das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren gemäß DSHMRA erfolgreich durchläuft, kann aber nicht garantieren, dass die NOAA den Antrag auch tatsächlich als vollständig konform einstuft oder dem Unternehmen letztendlich eine Explorationslizenz erteilt bzw. zu annehmbaren Bedingungen erteilt. Weitere Informationen zum NOAA-Antrag und zum Genehmigungsverfahren gemäß DSHMRA finden Sie in der geänderten und neu gefassten Annual Information Form des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr vom 27. Juli 2026 (der „A&R AIF“), der im Unternehmensprofil auf der Website www.sedarplus.ca verfügbar ist.

QUELLEN

Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA), 2026 Kartierung und Transit in Amerikanisch-Samoa (EX2607),

https://oceanexplorer.noaa.gov/expedition/ex2607/

Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA), ROV- und Kartierungsexpedition nach Amerikanisch-Samoa 2026 (EX2606), NOAA-Ozeanexploration:

https://oceanexplorer.noaa.gov/expedition/ex2606/

National Oceanic and Atmospheric Administration, Kartierung des Meeresbodens zur Ermittlung kritischer Mineralien, NOAA Ocean Service:

https://oceanservice.noaa.gov/deep-seabed-mineral-resources/mapping.ht ...

Das Weiße Haus, Verordnung Nr. 14285 – Erschließung der vor der amerikanischen Küste liegenden kritischen Mineralien und Ressourcen, 24. April 2025:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-ame ...

U.S. Geological Survey, Polymetallische Knollen und kobaltreiche Ferromangan-Krusten in den Tiefen der Weltmeere:

https://www.usgs.gov/publications/deep-ocean-polymetallic-nodules-and- ...

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit Potenzial für polymetallische Knollensysteme fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Regulierungsbehörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

“James A. Deckelman”

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Wörtern oder Ausdrücken wie „könnte“, „dürfte“, „wird“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „angedeutet“, „anstreben“, „glauben“, „vorhersagen“ oder „wahrscheinlich“ oder durch die negativen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen es annimmt, dass sie seine Finanzlage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftstätigkeit, seine Aussichten und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich des potenziellen Erwerbs von Rechten zur Exploration oder Gewinnung von Meeresbodenmineralien; die Feststellung der NOAA, dass der NOAA-Antrag in vollem Umfang den Anforderungen entspricht; sowie die Erteilung einer Explorationslizenz an das Unternehmen durch die NOAA.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen basieren auf unseren Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen unter Berücksichtigung unserer Erfahrungen und unserer Einschätzung historischer Trends, aktueller Rahmenbedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen derzeit für angemessen und vernünftig halten. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die darunterliegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen der Unternehmensleitung zugrunde liegen, gehören unter anderem bestimmte Annahmen hinsichtlich: günstiger Betriebsbedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen von Dritten zu günstigen Bedingungen; des Ausgangs etwaiger rechtlicher, regulatorischer oder geopolitischer Konflikte, die sich daraus ergeben könnten, dass die Vereinigten Staaten im Rahmen des DSHMRA die Hoheitsgewalt über die Exploration und Erschließung von Mineralien am Meeresgrund in internationalen Gewässern geltend machen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Verfügbarkeit qualifizierter Schiffsbetreiber und maritimer Auftragnehmer; unserer Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; der Wechselkurse und Zinssätze; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in unserer Branche und der Weltwirtschaft; der Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Regelungen und globalen Standards; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, des Explorationspotenzials und der Edelmetallpreise; der Angemessenheit des am 17. Juli 2026 gemäß dem DSHMRA eingereichten NOAA-Antrags als Antwort auf die Aufforderungen zur Nachreichung von Informationen in der Mitteilung der NOAA an das Unternehmen vom 26. Mai 2026; dessen, dass die NOAA keine weiteren Informationen vom Unternehmen verlangen wird, um festzustellen, dass der NOAA-Antrag den geltenden regulatorischen Anforderungen in vollem Umfang entspricht; dessen, die für den NOAA-Antrag geltenden Verfahren zur Konsultation der Bundesbehörden, die kartellrechtliche Prüfung, das öffentliche Stellungnahmeverfahren, die Zertifizierung, die Umweltprüfung sowie die Anhörungsverfahren, die für den NOAA-Antrag gelten, im Wesentlichen gemäß den im A&R AIF beschriebenen vorläufigen behördlichen Fristen ablaufen werden; dessen, dass die NOAA keine wesentlichen Mängel in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die technische Kompetenz, den vorgeschlagenen Explorationsplan, die Umweltinformationen, das vorgeschlagene Lizenzgebiet oder andere behördliche Anforderungen feststellen wird, die das Unternehmen nicht beheben kann; der fortgesetzte Zusammenarbeit und Abstimmung der nationalen Interessen zwischen den Vereinigten Staaten und den Cookinseln; der Absicht der Cookinseln, künftig Bergbaulizenzen zu erteilen; dessen, dass im Rahmen der Regelung der Cookinseln für Meeresbodenmineralien ein Genehmigungsverfahren oder eine Ausschreibung zu Bedingungen verfügbar sein wird, die es dem Unternehmen ermöglichen, einen Antrag auf Erteilung einer Explorationslizenz in der exklusiven Wirtschaftszone der Cookinseln (der „Antrag für die Cookinseln“) zu stellen; dessen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die technischen, finanziellen, umweltbezogenen, Unternehmens- und Arbeitsprogrammunterlagen, die für den Antrag auf den Cook-Inseln erforderlich sind, innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens fertigzustellen; dessen, dass das Unternehmen nachweisen kann, über ausreichende finanzielle Ressourcen, technisches Fachwissen, Schiffe, Ausrüstung, Auftragnehmer und Umweltkapazitäten zu verfügen, um die geltenden behördlichen Anforderungen der NOAA und der Cook-Inseln zu erfüllen; dass das Unternehmen bei Bedarf ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung der behördlichen, umweltbezogenen, technischen und Offshore-Aktivitäten erhält, die in seinen Arbeitsprogrammen für die NOAA und die Cook-Inseln vorgesehen sind; dass die Behörden der Cookinseln zusätzliche Parzellenblöcke oder Gebiete für die Mineralienexploration und -gewinnung am Meeresboden ausweisen werden; und dass das Kartierungsprogramm der NOAA in den exklusiven Wirtschaftszonen der Vereinigten Staaten sowie andere Maßnahmen der US-Regierung die ernsthafte Absicht der Regierung der Vereinigten Staaten widerspiegeln, die Mineralienexploration und -gewinnung am Meeresboden in internationalen Gewässern im Rahmen des DSHMRA-Regulierungsweges voranzutreiben.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des A&R AIF als angemessen und vernünftig erachtet haben. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter „Risikofaktoren“ im A&R-AIF beschriebenen Risikofaktoren und Ungewissheiten sowie Risiken im Zusammenhang mit dem hochspekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Geschäftshistorie des Unternehmens und dem Umstand, dass das Unternehmen bislang keine Gewinne erzielt hat; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit künftiger Finanzierungen und der Fähigkeit des Unternehmens, den operativen Betrieb fortzuführen; Risiken im Zusammenhang mit den Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens auf den Mineralkonzessionsgebieten; Unsicherheiten hinsichtlich des Gehalts und der Qualität von polymetallischen Knollen; Unsicherheiten hinsichtlich der kommerziellen Gewinnung von polymetallischen Knollen; negative Wahrnehmungen hinsichtlich der Gewinnung von polymetallischen Knollen; Druck und Lobbyarbeit durch Nichtregierungsorganisationen; Unsicherheiten hinsichtlich unserer künftigen Abhängigkeit von strategischen Partnerschaften; Unsicherheiten hinsichtlich der für unser Geschäft erforderlichen Technologie; Unsicherheiten hinsichtlich der Behandlung und Verarbeitung von polymetallischen Knollen; Naturgefahren und saisonale Schwankungen; Enteignung potenzieller künftiger Ausrüstung oder Assets für den operativen Betrieb; technologische Veralterung; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und der Integration; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Wettbewerbsrisiken; Preisschwankungen bei kritischen Mineralien, Basis- und Edelmetallen, anderen Rohstoffen und natürlichen Ressourcen; rechtliche Risiken und Prozessrisiken; Unsicherheit und Volatilität im Zusammenhang mit Aktienkursen und Marktbedingungen; Verwässerung der Anteile der Aktionäre; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Konflikten; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Führungskräften und Direktoren des Unternehmens bei anderen Rohstoffunternehmen, was zu Interessenkonflikten führen kann; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; sowie Risiken im Zusammenhang mit Pandemien, Epidemien oder anderen Gesundheitskrisen. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung behandelten spezifischen Sachverhalte bestehen zusätzliche Risiken und Ungewissheiten, darunter: das Risiko, dass die NOAA den Antrag des Unternehmens nicht als vollständig in Compliance einstuft, den Vorrang des Unternehmens nicht wahrt oder keine Explorationslizenz zu akzeptablen Bedingungen oder gar nicht erteilt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende finanzielle Ressourcen, technisches Fachwissen, Schiffe, Ausrüstung, Auftragnehmer oder Umweltkompetenzen nachzuweisen, um die geltenden behördlichen Anforderungen zu erfüllen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung seiner geplanten behördlichen, umweltbezogenen, technischen und Offshore-Aktivitäten zu beschaffen; das Risiko, dass die beabsichtigten Offshore-Aktivitäten des Unternehmens durch behördliche, betriebliche, umweltbezogene, finanzielle oder sonstige Faktoren verzögert oder verhindert werden; sowie Risiken im Zusammenhang mit Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Regelungen und globalen Standards; und das Risiko, dass der Antrag für die Cookinseln nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens eingereicht, nicht als vollständig akzeptiert oder nicht genehmigt wird. Sollten sich eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten verwirklichen oder sollten sich die unter den zukunftsgerichteten Informationen liegenden Meinungen, Schätzungen oder Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten und im Abschnitt „Risikofaktoren“ des A&R-AIF näher beschriebenen Risiken, Ungewissheiten, Meinungen, Schätzungen und Annahmen sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es weitere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder die wir derzeit für unwesentlich halten, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben sind) wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht, Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Deep Sea Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 0,515EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.

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