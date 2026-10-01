JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der deutliche Rückgang beim Großauftragsvolumen im dritten Quartal liege vor allem an der Zollunsicherheit im US-Geschäft, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Insgesamt stünden die Dänen allerdings gut da, wie die Windkraft-Fachmesse in Hamburg gezeigt habe./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 25,31EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
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