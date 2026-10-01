JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die neue Bilanzierunspraxis im Geschäftsjahr 2027 an. Die veränderte Segmentierung werde der Ertragskraft besser gerecht./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 13:30 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 458,8EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 625

Kursziel alt: 625

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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