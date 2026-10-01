Börsen Update
Börsen Update Europa - 01.10. - AT 20 schwach -1,58 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 25.192,18 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +3,67 %, Scout24 +2,95 %, SAP +2,42 %
Flop-Werte: Bayer -2,38 %, RWE -1,60 %, Volkswagen (VW) Vz -1,09 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:13) bei 30.642,27 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: IONOS Group +4,57 %, Nemetschek +4,51 %, CTS Eventim +3,73 %
Flop-Werte: AIXTRON -3,85 %, Aurubis -3,71 %, Salzgitter -3,48 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:13) bei 4.020,42 PKT und steigt um +1,05 %.
Top-Werte: IONOS Group +4,57 %, Nemetschek +4,51 %, PVA TePla +3,92 %
Flop-Werte: AIXTRON -3,85 %, SILTRONIC AG -2,75 %, Verbio -2,37 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.244,42 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: SAP +2,42 %, Sanofi +1,92 %, Iberdrola +1,05 %
Flop-Werte: Bayer -2,38 %, ING Group -1,96 %, Adyen Parts Sociales -1,74 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.775,64 PKT und fällt um -1,58 %.
Top-Werte: DO & CO +1,60 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,69 %, Wienerberger +0,67 %
Flop-Werte: Lenzing -6,31 %, Erste Group Bank -2,43 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:13) bei 13.758,06 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Logitech International +1,79 %, Partners Group Holding +1,47 %, ABB +1,17 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,83 %, Sandoz Group -1,20 %
Der SE 30 steht aktuell (13:29:25) bei 3.249,82 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,44 %, ABB +1,17 %, Getinge (B) +1,17 %
Flop-Werte: Sandvik -3,83 %, Tele2 (B) -2,27 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.880,00 PKT und fällt um -1,15 %.
Top-Werte: Viohalco +2,00 %, Jumbo +1,37 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,06 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,77 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,60 %, Coca-Cola HBC -2,25 %
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