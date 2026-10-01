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    Besonders beachtet!

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    IBM Aktie explodiert - 01.10.2026

    Kursbewegung von +6,09 % bei IBM am 01.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie explodiert - 01.10.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    Wie hat sich die IBM-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die IBM Aktie konnte bisher um +6,09 % auf 206,00 zulegen. Das sind +11,83  mehr als am letzten Handelstag. Die IBM Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,05 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 206,00. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei IBM konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,21 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +0,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,64 %. Im Jahr 2026 gab es für IBM bisher ein Minus von -25,25 %.

    Während IBM heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,22 %.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,99 %
    1 Monat -3,64 %
    3 Monate -21,21 %
    1 Jahr -19,13 %
    Stand: 01.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,23 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,78 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,40 %. Oracle legt um +2,13 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +1,63 %.

    Lohnt sich ein Investment in die IBM Aktie?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    +5,89 %
    +1,15 %
    -3,12 %
    -21,14 %
    -18,61 %
    +46,36 %
    +70,08 %
    +44,29 %
    +1.926,08 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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