JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 147,0EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 286
Kursziel alt: 286
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 286
Kursziel alt: 286
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