JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 147,0EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 286

Kursziel alt: 286

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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