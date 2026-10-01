SAP Aktie gewinnt an Wert - 01.10.2026

Positive Vorzeichen bei SAP: Der Kurs klettert um +2,62 % auf 189,34€. Damit gelingt der SAP Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,62 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,62 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +36,40 % bei SAP.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,75 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -12,17 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,26 % 1 Monat -2,75 % 3 Monate +36,40 % 1 Jahr -19,12 %

Informationen zur SAP Aktie

Stand: 01.10.2026, 14:04 Uhr

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 231,82 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Europas Aktienmärkte sind schwächer in das vierte Quartal gestartet. Gestiegene Ölpreise und weiter zulegende Anleiherenditen belasteten am Donnerstag. "Die hohen Ölpreise schüren die Sorge vor einem erneuten Preisschub und damit vor einer länger …

Die SAP-Aktie konnte das Tief im Juli bei etwa 128 € nachhaltig verlassen und notiert am Donnerstag aktuell bei 183,80 €. Damit summiert sich der Anstieg auf rund +43%. Dennoch liegt die Aktie weiterhin unter dem Kurs zum Jahresanfang. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Kann sich die Erholung weiter fortsetzen? KI-Strategie nimmt Fahrt […] The post SAP-Aktie: Sorgt die KI-Strategie für weiter steigende Kurse? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,81 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,40 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,08 %. ServiceNow legt um +3,72 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,06 %.

SAP Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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