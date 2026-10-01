Adobe Aktie heute im Plus - 01.10.2026

Die Adobe Aktie notiert aktuell bei 217,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,74 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +3,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 217,70€, mit einem Plus von +2,74 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,79 % bei Adobe.

Auf Wochensicht steht bei der Adobe Aktie damit ein Gewinn von +3,88 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adobe einen Rückgang von -29,10 %.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,88 % 1 Monat -15,93 % 3 Monate +18,79 % 1 Jahr -28,96 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 01.10.2026, 14:04 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,16 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Adobe?

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,03 %. Salesforce notiert im Plus, mit +2,81 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,32 %. Microsoft legt um +1,40 % zu Oracle notiert im Plus, mit +2,08 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Adobe Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Adobe Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.