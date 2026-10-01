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    Surmodics übernimmt Alta Biomed und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen hämokompatible Oberflächentechnologie und analytische Prüfverfahren

    Durch die Übernahme kommen die bewährte PzF-Dünnschicht-Oberflächenmodifikationstechnologie, spezialisiertes Know-how im Bereich blut- und gewebekontaktierender Medizinprodukte sowie eine Testanlage an der Westküste hinzu

     

    HORSHAM, PA / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Surmodics Inc., ein führender Anbieter von Oberflächentechnologien und Hochleistungsbeschichtungen für die Medizinprodukteindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Geschäft von Alta Biomed übernommen hat, einem in Carlsbad, Kalifornien, ansässigen Anbieter von Beschichtungs- und Prüfdienstleistungen für Medizinprodukte, der sich auf Oberflächentechnologien für vaskuläre und andere Medizinprodukte spezialisiert hat.

     

     

    Die Übernahme ist eine strategische Ergänzung des wachsenden Portfolios von Surmodics an hämokompatiblen und biokompatiblen Oberflächentechnologien. Sie bringt die proprietäre PzF-Dünnschicht-Oberflächenmodifikationstechnologie von Alta Biomed zu Surmodics und erweitert das bestehende hämokompatible Portfolio von Surmodics um eine bewährte antithrombotische, entzündungshemmende und die Wundheilung fördernde Option.

     

    „Angesichts der fortschreitenden Innovationen bei Medizinprodukten in den Bereichen Neuromodulation, Gehirn-Computer-Schnittstellen, neurovaskuläre, strukturelle Herz- sowie venöse und arterielle Technologien benötigen Ingenieure und Wissenschaftler ein breiteres Spektrum an Oberflächentechnologie-Optionen, um den zunehmend komplexen Anwendungen im Blutkontakt gerecht zu werden“, sagte Charlie Olson, President von Surmodics Coatings, Biomaterials and Catheter Technologies. „PzF bietet unseren Kunden eine weitere bewährte Dünnschicht-Oberflächenmodifikation, die sie bei der Entwicklung der nächsten Generation von Medizinprodukten in Betracht ziehen können.“

     

    PzF ist eine Technologie zur Oberflächenmodifizierung mit ultradünnen Polymerfilmen, die darauf ausgelegt ist, die Hämokompatibilität von Medizinprodukten und Materialien zu verbessern, die mit Blut und Gewebe in Kontakt kommen. Mit einer mehr als 20-jährigen Geschichte in der Anwendung bei Medizinprodukten hat PzF sechs FDA-Clearances und eine PMA-Zulassung (PMA Approval) erhalten und wird heute in kardiovaskulären und Embolisationstechnologien kommerziell eingesetzt. Die Technologie lässt sich auf eine Vielzahl von Substraten anwenden, darunter Metalle, Polymere, medizinische Gewebe und sogar Gewebe. Zu den Anwendungsbereichen zählen Stents, Gefäßprothesen (Grafts), Katheter, Filter, Nitinol-Produkte, ePTFE-Produkte sowie PET-/Polyester-Materialien.

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    IRW Press
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    Surmodics übernimmt Alta Biomed und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen hämokompatible Oberflächentechnologie und analytische Prüfverfahren Surmodics_01-10-2026_DEPRcomDurch die Übernahme kommen die bewährte PzF-Dünnschicht-Oberflächenmodifikationstechnologie, spezialisiertes Know-how im Bereich blut- und gewebekontaktierender Medizinprodukte sowie eine Testanlage an der Westküste …
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