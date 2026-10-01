JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden habe einen "Vorgeschmack auf die Zukunft" gegeben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach der Präsentation der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen. Künftiges Branchenwachstum sei vielmehr abhängig von Funktionalität als von reiner Sensorik./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3.612EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3030

Kursziel alt: 3030

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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