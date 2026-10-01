JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 308,2EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 445
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 445
Kursziel alt: 445
Währung: USD
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