JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 308,2EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 445

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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