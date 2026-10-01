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    Highflyer des 3. Quartals

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    Micron: Kein Kurssprung | Nu: Entwarnung | Depot: Robinhood startet KI-Agenten

    Der Markt wird immer unberechenbarer. Selbst gute Nachrichten lösen keine Freude mehr bei den Anlegern aus, wie das Beispiel Micron zeigt. Der Speicherspezialist überzeugte komplett, aber die Anleger juckt das nicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Microns Rekordzahlen beeindrucken die Anleger kaum
    • Stryker wächst stabil, Intuitive setzt auf OP-Robotik
    • Im unberechenbaren Markt bleibt Stockpicking schwierig
    Highflyer des 3. Quartals - Micron: Kein Kurssprung | Nu: Entwarnung | Depot: Robinhood startet KI-Agenten
    Foto: wallstreetONLINE

    Thema des Tages: Die Highflyer des 3. Quartals

    Wir starten ins letztes Quartals des Jahres und Stockpicking ist so schwer geworden wie schon lange nicht mehr. Gilt der Spruch: "Altbewährt ist nicht verkehrt?" Wir schauen heute mal was im letzten Abschnitt des Jahres von den Aktien zu erwarten, die im dritten Quartal stark performt haben. 

    379 % Umsatzplus – doch die Börse zuckt nur mit den Schultern

    Micron Technology liefert Zahlen, die selbst im KI-Boom herausstechen. Der Speicherchiphersteller steigerte den Umsatz im vierten Fiskalquartal um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit sowohl die eigene Prognose von 50 Milliarden US-Dollar als auch die Analystenschätzung von rund 51 Milliarden US-Dollar.

    Und der Boom soll weitergehen: Für das laufende erste Fiskalquartal 2027 stellt Micron bereits 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht – deutlich mehr als die erwarteten 56,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll von 33,42 auf 38,15 US-Dollar steigen.

    Trotz dieser Rekordzahlen blieb die große Kursreaktion zunächst aus. 

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    MedTech-Duell: Wer hat im OP-Saal die besseren Karten?

    Stryker ist breit aufgestellt. Der Konzern verdient mit Orthopädie, Neurotechnologie und Medizintechnik für Operationssäle. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 9,4 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 17,9 Prozent zu. Für 2026 erwartet Stryker ein organisches Umsatzwachstum von 8,3 bis 9,3 Prozent.

    Intuitive Surgical ist deutlich fokussierter – und wächst schneller. Der Konzern dominiert mit seinen da-Vinci-Systemen den Markt für robotergestützte Chirurgie. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 2,89 Milliarden US-Dollar, die Zahl der da-Vinci-Eingriffe wuchs um 15 Prozent. Die installierte Basis legte weiter zweistellig zu.

    Der Unterschied: Stryker bietet mehr Diversifikation und stabileres Wachstum. Intuitive Surgical setzt stärker auf den strukturellen Boom der OP-Robotik und besitzt damit den größeren Wachstumshebel – allerdings bei höherer Bewertung und stärkerer Abhängigkeit vom da-Vinci-Ökosystem.

    Für Anleger lautet das Duell deshalb: breit aufgestellter MedTech-Riese gegen profitablen Robotik-Spezialisten.

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    Begrüßung

    Gold: PCE-Daten geben nur kurz Auftrieb

    Thema des Tages: Die Highflyer in Q3

    Micron: Starke Zahlen lassen Anleger kalt

    Oracle: Neuer Deal mit Tencent

    Alphabet: Neues KI-Modell vorgestellt

    Constellation Energy: Neuer Amazon-Deal

    Nu: Entwarnung

    DAX: Wird es jetzt ernst?

    VW: Neuer Streit mit den Gewerkschaften

    Commerzbank: UniCredit auf Vorstandssuche?

    Bayer: Anleger verlieren die Geduld

    Depots: Robinhood führt Handel mit KI-Agenten ein

    Aktienduell: Stryker vs. Intuitiv Surgical

    Zuschauerfragen

     

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    Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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