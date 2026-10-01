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    Post kauft Paketautomaten-Firma und schraubt Ausbauziel hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Post übernimmt Myflexbox aus Salzburg
    • Myflexbox soll bis 2030 auf 25.000 Automaten wachsen
    • DHL peilt bis 2030 insgesamt 50.000 Automaten an
    Post kauft Paketautomaten-Firma und schraubt Ausbauziel hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BONN/SALZBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Post hat eine Paketautomaten-Firma gekauft, mit der sie in den kommenden Jahren Tausende neue Standorte zum Verschicken und Abholen von Paketen bauen möchte. Der Erwerb der Firma Myflexbox aus Salzburg sei vollzogen, teilte der Logistiker in Bonn mit. Im Jahr 2030 soll Myflexbox 25.000 Paketautomaten in Deutschland haben und damit circa siebenmal mehr als aktuell. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, Verkäufer sind die britischen Investoren von Star Capital.

    Myflexbox hat derzeit rund 2.000 Automaten in Deutschland und 1.000 in Österreich. Die Firma hat circa 100 Beschäftigte, sie ist der größte anbieterunabhängige Automatenbetreiber. An ihren Standorten sind Sendungen von GLS, DPD, UPS , Fedex und Amazon verfügbar. Nun ist die Firma Teil des DHL-Konzerns. Myflexbox war einst Tochter der Salzburger Stadtwerke, vor einigen Jahren wurde sie an Star Capital verkauft.

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    Der jetzige Kauf erfolgt über die Post-Tochter AZL GmbH, die derzeit rund 1.700 Automaten unter der Marke DeinFach in Deutschland betreibt. Bei DeinFach können Pakete von DHL und UPS abgeholt werden, andere größere Paketdienstleister sind bislang nicht an Bord. DeinFach und Myflexbox werden miteinander verschmolzen. Die DeinFach-Automaten werden schrittweise umetikettiert zu Myflexbox.

    Paketfirmen möchten Zeit sparen

    Im Internetzeitalter wächst die Paketmenge, da die Menschen immer mehr Waren online bestellen. Die Zustellung an den Haustüren ist dabei besonders zeitintensiv für die Paketdienstleister, daher setzen sie stärker auf Automaten - dort können sie in einem Schwung Pakete ablegen oder mitnehmen und Zeit sparen.

    Bei Paketautomaten ist DHL seiner Konkurrenz meilenweit voraus, unter der Marke DHL betreibt der Logistiker rund 16.000 Packstationen für Pakete und 1.400 Poststationen, in denen Pakete und Briefe abgegeben werden können. Diese Standorte sind nicht anbieteroffen, nur DHL-Sendungen werden dort gelagert. Das Netzwerk aus reinen DHL-Automaten soll ebenfalls ausgebaut werden, 2030 sollen es circa 25.000 sein und damit einige Tausend mehr als derzeit. Inklusive Myflexbox sollen es Ende 2030 rund 50.000 Automaten des Bonner Logistikers sein. Das Ausbauziel wurde damit deutlich angehoben, vor dem Myflexbox-Zukauf waren nur mehr als 30.000 angepeilt worden.

    Die Wettbewerber backen kleinere Brötchen, GLS und DPD möchten aber auch vorankommen: Die beiden Firmen haben im März bekanntgegeben, bis Ende 2027 in Deutschland gemeinsam bis zu 6.000 Automaten anbieten zu wollen. Hermes ist auf dem Automatenfeld wenig tätig, nur im Großraum Hamburg hat die Firma rund 30 Automaten./wdw/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 223 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +36,74 %/+63,64 % bedeutet.





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