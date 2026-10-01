BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei noch ein langer Weg bis zu den angestrebten 870 Maschinen, schrieb Douglas Harned am Mittwoch mit Blick auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr. Das erste und zweite Quartal sei gut gewesen, das dritte Quartal nun eher schlecht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 189,0EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
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