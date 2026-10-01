BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei noch ein langer Weg bis zu den angestrebten 870 Maschinen, schrieb Douglas Harned am Mittwoch mit Blick auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr. Das erste und zweite Quartal sei gut gewesen, das dritte Quartal nun eher schlecht./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 189,0EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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