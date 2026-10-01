RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 13,50 auf 13,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms kappte seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn 2028 am Mittwoch leicht aufgrund geringerer Erwartungen an die Zinseinkünfte und höherer Restrukturierungskosten./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 14:20 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 12,13EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,25

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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