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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz - Aktie zeigt Schwäche - 01.10.2026

    Am 01.10.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um -1,19 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz - Aktie zeigt Schwäche - 01.10.2026
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 01.10.2026

    Bei Volkswagen (VW) Vz geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,19 % nach und notiert bei 69,60. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 69,60, mit einem Minus von -1,19 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Volkswagen (VW) Vz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,48 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,80 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,89 %
    1 Monat -10,61 %
    3 Monate +0,48 %
    1 Jahr -23,16 %
    Stand: 01.10.2026, 14:10 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um sinkende Kurserwartungen bis teils 50 bzw. 47 Euro trotz Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Diskutiert werden Stellenabbau, zu hohe Preise und eine geplante Kapazitätssenkung. Skepsis gilt Absatz, Marktanteilen in China, Konkurrenz durch chinesische Hersteller sowie Dividendenperspektiven. Positiv erwähnt wird die Milliarden-Kooperation mit Gotion für Batteriezellen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,35 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 01.10. - AT 20 schwach -1,58 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Volkswagen (VW) Vz mit Rücksetzer – interessant für den Oktober 2026?


    Volkswagen (VW) Vz zeigte im Vormonat eine schwächere Tendenz. Der Oktober könnte Aufschluss darüber geben, ob eine Stabilisierung möglich ist.

    Jetzt brechen alle Dämme!


    Heute Morgen ist das geschehen, wovor sich VW-Aktionäre seit Monaten gefürchtet haben. Die Volkswagen-Aktie durchbricht die Marke von 70 € nach unten und fällt damit auf den tiefsten Stand seit März 2016. Was steckt hinter diesem Dammbruch und ist der Sturz ins Bodenlose nun überhaupt noch aufzuhalten? Der Vorstand zieht die Reißleine Auslöser des erneuten […] The post Volkswagen-Aktie: Jetzt brechen alle Dämme! first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,17 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,16 %. Tesla legt um +0,65 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,65 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Volkswagen (VW) Vz

    -1,22 %
    -4,89 %
    -10,61 %
    +0,48 %
    -23,16 %
    -35,47 %
    -63,25 %
    -39,77 %
    +1.431,25 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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