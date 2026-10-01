TeamViewer Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 01.10.2026

Die TeamViewer Aktie konnte bisher um +3,53 % auf 6,3100€ zulegen. Das sind +0,2150 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die TeamViewer Aktie um +0,66 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 6,3100€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die TeamViewer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -5,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer +1,33 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,22 % 1 Monat -13,57 % 3 Monate +24,03 % 1 Jahr -29,95 %

? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 14:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 20%igen Kursrückgang ohne erkennbare Nachrichten und Sorgen wegen ausbleibender Meilensteine, Kooperationen sowie schwacher ARR-Entwicklung. Diskutiert werden Shortpositionen und technische Signale. Positiv werden neue KI- und Automatisierungsfunktionen gesehen. Bei etwa 1,02 Mrd. € Marktkapitalisierung nennen Nutzer per DCF 12–15 € fairen Wert; der Kurs preise Umsatzrückgänge und sinkendes EBITDA ein.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,40 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TeamViewer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TeamViewer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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