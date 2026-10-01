Eutelsat Communications Aktie weiter im Abwärtstrend - 01.10.2026

Mit einer Performance von -3,64 % musste die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,5475€, mit einem Minus von -3,64 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eutelsat Communications Aktionäre einen Verlust von -37,67 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die Eutelsat Communications Aktie damit -12,97 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine negative Entwicklung von -10,14 % erlebt.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,97 % 1 Monat -17,28 % 3 Monate -37,67 % 1 Jahr -54,95 %

? wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 14:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Eutelsat bis in den Bereich von 1,20–1,50 Euro und fehlende Gegenbewegungen. Diskutiert werden Nachkäufe, mögliche Leerverkäufe und Anteilsmeldungen. Fundamentalseitig stehen die als niedrig empfundene Bewertung, Wachstum im LEO-Geschäft, GEO-Verträge sowie Chancen durch IRIS² und europäische Krisenkommunikation im Mittelpunkt. Skepsis gilt niedrigeren Bernstein-Umsatzprognosen gegenüber der Unternehmensguidance.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Eutelsat Communications Aktie?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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