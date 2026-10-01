Moderna Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 01.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von -3,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Moderna: Nach einem Rückgang von -5,32 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,60 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +177,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +6,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +555,59 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,32 % 1 Monat +41,23 % 3 Monate +177,81 % 1 Jahr +663,57 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 14:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen nach Analystenkommentaren und der zugelassenen Bayer-Klage. Diskutiert werden der Rücksetzer samt Eröffnungslücke, mögliche Stop-Loss-Verkäufe und die Frage, ob sich der Kurs wieder erholt. Zugleich gelten der Schluss über 200 Dollar und das Chartbild als stark; einige Anleger sehen langfristiges Potenzial, da Moderna sich zur Ertragsstory entwickeln könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,38 Mrd. € wert.

Die Moderna-Aktie hat nach starken Krebsimpfstoff-Daten eine spektakuläre Rallye hingelegt. Jetzt warnt Citi vor einer überzogenen Bewertung. Die Frage: Ist die Aktie zu weit gelaufen? Die Aktie von Moderna ist nach positiven Studiendaten zu einem …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Sanofi notiert im Plus, mit +2,10 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,52 %. BioNTech verliert -0,57 %

Moderna Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar