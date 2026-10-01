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    VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel

    Für Sie zusammengefasst
    • Blume schlägt längere Arbeitszeiten bei VW vor
    • VW prüft weniger Urlaub und längere Arbeitszeiten
    • Gewerkschaft kündigt Widerstand gegen VW-Sparpläne an
    VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - VW -Chef Oliver Blume hat höhere Arbeitszeiten für die rund 130.000 Beschäftigten des Autobauers in Deutschland ins Gespräch gebracht. Die Arbeitskosten in Deutschland liegen etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern, in denen VW aktiv sei, sagte Blume dem Portal "The Pioneer", das das Gespräch in einem Podcast veröffentlicht hat. Da müsse man in der heutigen Wettbewerbssituation einige Themen hinterfragen.

    Blume zufolge gibt es mehrere Ansatzpunkte, wie die Arbeitskosten gesenkt werden können: Neben einer höheren Jahresarbeitszeit - zum Beispiel durch weniger Urlaubstage - gehe es möglicherweise auch um eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich. "Das gilt es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu verhandeln", sagte der Manager.

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    Fast alle Tarifverträge gekündigt

    Am Mittwoch hatte Volkswagen zehn Tarifverträge gekündigt - darunter auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Dieser regelt unter anderem die Arbeitszeit und Urlaubstage. Aus Unternehmenssicht gebe es verschiedene Regelungen, die mit Blick auf den Kostendruck anzupassen seien. Mit der Kündigung öffne man den Raum für Verhandlungen. Die Arbeitnehmer kritisierten den Schritt scharf - und kündigten Widerstand an.

    Vor rund einem Monat hatte der VW-Aufsichtsrat einem Plan zugestimmt, der umfangreiche Sparmaßnahmen vorsieht - unter anderem auch Milliarden beim Personal. Der Vorstand will dazu auch Zehntausende Stellen abbauen.

    Eine konkrete Forderung, wie viel länger VW-Beschäftigte pro Woche arbeiten sollen, gab es nach dpa-Informationen zuletzt aber noch nicht. Eine höhere Wochenarbeitszeit könnte Volkswagen zum Beispiel in Bereichen helfen, wo aktuell Mehrarbeit anfällt und der Autobauer zusätzliche Menschen einstellen muss. Mehr reguläre Stunden würden die Kosten unmittelbar senken. In Bereichen mit Personalüberhängen würde eine Verlängerung der Arbeitszeit hingegen keinen Sinn ergeben, hieß es aus Konzernkreisen.

    Alte Grundsatzdebatte um Arbeitszeiten neu entfacht

    Die 35-Stunden-Woche ist in der deutschen Autoindustrie bei tarifgebundenen Unternehmen Standard. Gesetzlich verpflichtend ist sie nicht. Mercedes-Benz hatte im Sommer eine grundsätzliche Diskussion über Arbeitszeiten entfacht. Aufsichtsratschef Martin Brudermüller regte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche an - für dasselbe Gehalt.

    Nach Ansicht des Mercedes-Vorstands muss die Arbeitsstunde günstiger werden. "Der direkteste und in unseren Augen fairste Weg: Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten", hieß es Ende Juni in einem Schreiben des Vorstands an die Beschäftigten in Deutschland.

    Auch der neue BMW -Chef Milan Nedeljkovi? und Unternehmer aus der Industrie hatten die 35-Stunden-Woche zuletzt infrage gestellt. Die IG Metall hat bereits deutlich gemacht, die Regelung nicht kampflos aufzugeben. Neben Protesten bei Mercedes forderte die Gewerkschaft bei einem Auto-Aktionstag mit rund 175.000 Teilnehmern zuletzt: "Finger weg von der 35-Stunden-Woche!"./jwe/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 55,50 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +5,10 %/+72,76 % bedeutet.





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