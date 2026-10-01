Zetexa schließt ein Jahr nach dem Sieg in Barcelona eine Reihe großer europäischer Geschäfte ab

Das B2B2C-Modell von Zetexa bündelt Reiseverbindungen und Flughafendienstleistungen unter der Marke des Partners über eine einzige API – Nutzer können Reisen in der App, der sie bereits vertrauen, buchen, aufladen und verwalten. Europäische Käufer steigen direkt in mehrjährige Produktionsstartphasen ein.

BARCELONA, Spanien, DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, und LONDON, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zwölf Monate nach der wegweisenden Partnerschaft mit Barca Mobile hat Zetexa – das globale Reise-Technologieunternehmen, das hinter einer eSIM-Plattform für Unternehmen und einer Plattform für Reisenextras steht – eine Reihe bedeutender europäischer Vertragsabschlüsse mit Verbraucher-Fintechs, Neobanken, Super-Apps und Online-Reisebüros bestätigt. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Partnern in mehr als 50 Ländern zusammen und verfügt über ein flächendeckendes Netzwerk im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, den Niederlanden, der Türkei, Belgien und der Tschechischen Republik.

Die Lösung wurde speziell für regulierte Betreiber mit hohem Datenaufkommen entwickelt: Unternehmens-APIs mit SOC 2, VAPT, DSGVO und PCI DSS sowie eine Kubernetes-Cloud-Infrastruktur, die auf hohe tägliche Transaktionslasten ausgelegt ist. Eine eSIM deckt über 180 Länder ab – mit lebenslang gültigen Profilen und fortlaufenden Aufladungen – so ist für jede Reise keine neue SIM-Karte erforderlich. Partner gestalten Erlebnisse, die Reisende dazu bewegen, auch in Zukunft wiederzukommen. Die Pakete lassen sich vollständig nach Tagen, GB und begrenzten oder unbegrenzten Datenmengen anpassen, anstatt die Partner zu zwingen, einen starren Lieferantenkatalog weiterzuverkaufen. Physische SIM-Karten bieten denselben Funktionsumfang für Geräte ohne eSIM-Hardware.

Zu den Premium-Funktionen gehören die White-Label-Bezeichnung „Your Brand" auf dem Mobilteil sowie „Your App Always On". Wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, bleibt die App des Partners für Aufladungen, Buchungen und Support weiterhin aktiv, während andere Apps nicht mehr funktionieren. Standortdaten zeigen, wohin Nutzer für Echtzeit-Angebote reisen; per SMS wird auf die Datennutzung hingewiesen. Im Gegensatz zu Anbietern, die ausschließlich reine Daten-eSIMs anbieten, bietet Zetexa Sprach- und Datenpakete in 70 Ländern an, darunter eine USA-Rufnummer in der integrierten Wählfunktion für Notfälle im Ausland. Die lokalen Langzeitpakete gelten für die USA, Kanada und Großbritannien. Über dieselbe API werden auch weltweite Lounge-Zugänge, Fast-Track-Zugänge und Meet-and-Greet-Services angeboten. Der Support ist rund um die Uhr verfügbar und wird von einem arabischsprachigen Team in Ägypten für zweisprachige Korridore in Europa und im Nahen Osten bereitgestellt.

„Europas größte Fintech-Unternehmen und Online-Reisebüros entscheiden sich für Zetexa, weil wir das bieten, was nur erstklassige eSIM-Plattformen leisten können: Unternehmenssicherheit, eine SIM-Karte für über 180 Länder, vollständig individuell anpassbare Pakete, Sprach- und Datendienste sowie Lounge- und Flughafen-Zusatzleistungen – alles über eine einzige API. Barcelona hat sich als Vorbild erwiesen. Die diesjährigen europäischen Transaktionen belegen das Ausmaß", sagte Srujan Yeleti, Mitbegründer von Zetexa Global.

Europäische Produkt-, Partnerschafts- und Geschäftsentwicklungsteams, die Roadmaps für den Zeitraum 2026–27 planen, können eine technische und kaufmännische Informationsveranstaltung anfordern.

Medien / Partnerschaften: partnerships@zetexa.com | www.zetexa.com

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