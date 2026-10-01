GOLDMAN SACHS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13630 auf 13140 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers kappte am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Briten. Euronext und Deutsche Börse profitierten besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 96,78EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131,4

Kursziel alt: 136,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 131,40 £ , was eine Steigerung von +58,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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