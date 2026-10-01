GOLDMAN SACHS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 275 auf 295 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Eschborner. Sie profitierten wie die Euronext besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 288,3EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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