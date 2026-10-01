GOLDMAN SACHS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 275 auf 295 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Eschborner. Sie profitierten wie die Euronext besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 288,3EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
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