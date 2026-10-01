GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 208 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung im Bereich Bioprocessing laufe rund, schrieb James Quigley am Mittwoch. Er liegt mit seiner operativen Ergebnoisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal leicht über dem Konsens./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 23:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 211,6EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 223

Kursziel alt: 208

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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