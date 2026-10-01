GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,40 auf 14,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch um bis zu 3 Prozent. Sie machte dafür in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht etwas geringere Ertragsschätzungen verantwortlich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 12,15EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Sofie Peterzens
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,10
Kursziel alt: 14,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sofie Peterzens
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,10
Kursziel alt: 14,40
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