GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,40 auf 14,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch um bis zu 3 Prozent. Sie machte dafür in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht etwas geringere Ertragsschätzungen verantwortlich./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 12,15EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,10

Kursziel alt: 14,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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