GOLDMAN SACHS stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT
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Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 936,4EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1250
Kursziel alt: 1100
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1250
Kursziel alt: 1100
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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