GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 113 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley sieht sich mit seinen Schätzungen für das dritte Quartal weitgehend im Einklang mit dem Marktkonsens, wie er am Mittwoch schrieb. Kommentare für die Aussichten nach 2030 seien besonders interessant./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 125,9EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 113
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 113
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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