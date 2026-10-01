GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 113 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley sieht sich mit seinen Schätzungen für das dritte Quartal weitgehend im Einklang mit dem Marktkonsens, wie er am Mittwoch schrieb. Kommentare für die Aussichten nach 2030 seien besonders interessant./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 125,9EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 113

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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