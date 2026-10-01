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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie steigt - 01.10.2026

    Kursbewegung von +3,46 % bei ServiceNow am 01.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie steigt - 01.10.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    Wie hat sich die ServiceNow-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +3,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +3,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 122,45, mit einem Plus von +3,46 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +35,57 % bei ServiceNow.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -3,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -9,87 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,61 %
    1 Monat -6,34 %
    3 Monate +35,57 %
    1 Jahr -23,41 %
    Stand: 01.10.2026, 14:46 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,60 Mrd. € wert.

    Carrier und PHINIA bei den ISG Paragon Awards North America 2026 für gemeinsam mit LTM umgesetzte Transformation ausgezeichnet


    LTM, der „Business Creativity“-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine Kunden PHINIA und Carrier bei den ISG Paragon Awards North America 2026 ausgezeichnet wurden. LTM erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. IBM notiert im Plus, mit +5,81 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,40 %. Oracle legt um +2,18 % zu

    ServiceNow Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der ServiceNow Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ServiceNow Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    ServiceNow

    +4,06 %
    +0,93 %
    -6,34 %
    +35,57 %
    -23,41 %
    +12,39 %
    +11,54 %
    +748,60 %
    +2.986,47 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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