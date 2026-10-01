ServiceNow Aktie steigt - 01.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +3,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +3,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 122,45€, mit einem Plus von +3,46 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +35,57 % bei ServiceNow.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -3,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -9,87 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,61 % 1 Monat -6,34 % 3 Monate +35,57 % 1 Jahr -23,41 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 01.10.2026, 14:46 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,60 Mrd. € wert.

LTM, der „Business Creativity“-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine Kunden PHINIA und Carrier bei den ISG Paragon Awards North America 2026 ausgezeichnet wurden. LTM erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. IBM notiert im Plus, mit +5,81 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,40 %. Oracle legt um +2,18 % zu

ServiceNow Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der ServiceNow Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ServiceNow Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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