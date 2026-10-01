Piramal Pharma Solutions und NP2 schließen die Entwicklungsphase für Cyclophosphamid im nächsten Monat ab

MUMBAI, Indien, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions („PPS"), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. („PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), und sein Partner NP2, ein gemeinnütziger Generikahersteller, gaben heute ihre Pläne bekannt, die Arzneimittelentwicklungsphase des Krebsgenerikums Cyclophosphamid im Oktober abzuschließen.

Cyclophosphamid, ein weit verbreitetes, steriles, injizierbares Onkologie-Generikum, wird zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt, darunter Brustkrebs und Retinoblastom, eine bei Kleinkindern auftretende Form von Augenkrebs.

„Der Übergang in die Produktionsphase ist ein spannender nächster Schritt im Rahmen der Mission von NP2, hier in den Vereinigten Staaten eine stetige Versorgung mit dem lebensrettenden Krebsmedikament Cyclophosphamid sicherzustellen", sagte Telly Athanasopoulos, Leiter der Produktion bei NP2. „Die heutige Ankündigung ist eine gute Nachricht für Krebspatienten und ihre Ärzte, die auf eine sichere, zuverlässige Versorgung mit Cyclophosphamid zu stabilen Preisen angewiesen sind."

Laut einer Ende August vom National Comprehensive Cancer Network (NCCN) durchgeführten Umfrage unter NCCN-Mitgliedsinstitutionen sind 100 % der Befragten von einem Mangel an mindestens einem Krebsmedikament betroffen, und mehr als 20 % der Zentren verzeichnen derzeit einen Mangel an fünf oder mehr Krebsmedikamenten. Eines dieser Medikamente ist Cyclophosphamid, das derzeit in der EU und in Kanada knapp ist. Die beiden führenden Cyclophosphamid-Hersteller, die beide im Ausland ansässig sind, machen 92 % des US-Umsatzes aus, und einer von ihnen bedient laut IQVIA-Umsatzdaten für das zweite Quartal derzeit fast 70 % des US-Marktes für gebrauchsfertige 200-mg-Lösungen.