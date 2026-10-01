Salzgitter - Aktie verliert deutlich -6,02 % - 01.10.2026

Die Anleger von Salzgitter müssen heute einen Kursrückgang von -6,02 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 47,74€. Es bleibt ungemütlich für Salzgitter: Nach einem Rückgang von -0,49 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,02 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,13 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -7,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salzgitter einen Anstieg von +25,28 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat -16,57 % 3 Monate +12,13 % 1 Jahr +98,24 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 01.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Europas Stahlindustrie baut sich gerade neu auf. Seit dem 1. Juli schützt die EU ihren Stahlmarkt mit einer zollfreien Quote von 18,345 Mio. Tonnen und einem Zoll von 50 % auf alles, was darüber hinaus ins Land kommt. Ab dem 1. Oktober müssen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -3,55 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,13 %. ArcelorMittal verliert -2,04 %

Salzgitter Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Salzgitter Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salzgitter Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.