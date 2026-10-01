Besonders beachtet!
Salzgitter - Aktie verliert deutlich -6,02 % - 01.10.2026
Die Salzgitter Aktie notiert am 01.10.2026 mit -6,02 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.
Salzgitter Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 01.10.2026
Die Anleger von Salzgitter müssen heute einen Kursrückgang von -6,02 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 47,74€. Es bleibt ungemütlich für Salzgitter: Nach einem Rückgang von -0,49 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,02 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,13 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -7,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salzgitter einen Anstieg von +25,28 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.
Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,60 %
|1 Monat
|-16,57 %
|3 Monate
|+12,13 %
|1 Jahr
|+98,24 %
Informationen zur Salzgitter Aktie
Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update Europa - 01.10. - AT 20 schwach -1,58 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Börsenstart Europa - 01.10. - AT 20 schwach -2,04 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
thyssenkrupp, Strategic Resources, Salzgitter – Stahlaktien, die vom Umbau der Branche profitieren könnten
Europas Stahlindustrie baut sich gerade neu auf. Seit dem 1. Juli schützt die EU ihren Stahlmarkt mit einer zollfreien Quote von 18,345 Mio. Tonnen und einem Zoll von 50 % auf alles, was darüber hinaus ins Land kommt. Ab dem 1. Oktober müssen …
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.
Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -3,55 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,13 %. ArcelorMittal verliert -2,04 %
Salzgitter Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob sich ein Einstieg bei der Salzgitter Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salzgitter Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.