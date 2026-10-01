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    Aktien New York Ausblick

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    Kursgewinne nach durchwachsenem Vortag

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen dürften moderat im Plus starten
    • KI-Meldungen stützen trotz steigender Ölpreise
    • KI-nahe Aktien und Accenture legen vorbörslich zu
    Aktien New York Ausblick - Kursgewinne nach durchwachsenem Vortag
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt uneinheitlichen New Yorker Börsen zeichnen sich am Donnerstag moderate Gewinne ab. Für die Anleger wogen positive Nachrichten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) zunächst schwerer als die wieder anziehenden Ölpreise und der Höhenflug bei den Renditen der US-Staatsanleihen.

    Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,5 Prozent höher auf 51,162 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex noch mit einem deutlichen Verlust geschlossen. Den Tech-Index Nasdaq 100 erwartet IG 0,6 Prozent höher bei 30.604 Punkten, womit er an seinen moderaten Gewinn vom Mittwoch anknüpfen würde.

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    "Auch wenn der Anstieg der Anleiherenditen in erster Linie auf die starken Makrodaten aus den USA zurückzuführen ist, hat er dennoch negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte", sagte Wolf von Rotberg von der Bank J. Safra Sarasin. "Außerhalb des Technologiesektors ist die Dynamik eingebrochen, da die Schmerzgrenze bei den Bewertungen überschritten wurde."

    Für Micron zeichnet sich ein Kursrückgang um 0,9 Prozent ab. Der US-Speicherchiphersteller hatte am Mittwoch nach dem Börsenschluss in New York überraschend hohe Ziele für das laufende Geschäftsquartal ausgegeben. Die Aktien sind dank des Boom-Themas KI allerdings auch schon phänomenal gut gelaufen - für 2026 steht bislang fast eine Wertvervierfachung zu Buche. Das Rekordhoch von 1.255 US-Dollar aus dem Juni ist noch etwas entfernt. Die Titel von Branchenprimus Nvidia schafften ein Plus von 0,9 Prozent.

    Die Aktien anderer Unternehmen profitierten vorbörslich überwiegend deutlicher von Nachrichten mit KI-Bezug. So legten Oracle um 1,5 Prozent zu. Laut der "Financial Times" schloss der chinesische Internet- und Technologieriese Tencent einen Fünfjahres-Mietvertrag für die Rechenzentren des amerikanischen Cloud- und Softwareunternehmens in Südostasien ab. Dessen Wert schätzt die Zeitung auf sieben Milliarden Dollar.

    Die Unternehmens- und Strategieberatung Accenture euphorisierte die Anleger mit überraschend starken Quartalszahlen - die Anteilsscheine sprangen um gut 17 Prozent hoch.

    Bei Alphabet reichte es für ein Kursplus von 1,5 Prozent, nachdem der Google -Mutterkonzern mit der Einführung von "Gemini 4 Argon" begonnen hat, seinem lang erwarteten Flaggschiff-Modell im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Allerdings sieht sich das Unternehmen mit interner Skepsis hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Modells in Schlüsselbereichen wie dem Programmieren konfrontiert.

    Bei Constellation Energy konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg um drei Prozent freuen. Der Kraftwerksbetreiber gab einen über 20 Jahre laufenden Stromabnahmevertrag mit dem Onlinehandels- und Technologieriesen Amazon bekannt. Dieser beinhaltet eine Kapazität von 690 Megawatt für die Atomkraftwerke des Unternehmens im US-Bundesstaat Maryland, einschließlich einer Leistungserhöhung um 190 Megawatt

    Die Aktien von Vicor Corp sprangen um 13,5 Prozent hoch. Der Hersteller von Leistungselektronik und Stromversorgungsmodulen für anspruchsvolle Anwendungen in Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und der Luftfahrt begeisterte den Markt mit einer Anhebung seiner Wachstumsprognose für das dritte Quartal.

    Abseits der Technologiebranche legt auch der Sportwarenriese Nike Quartalszahlen vor - allerdings erst nach Handelsschluss./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 222,9 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.495,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +20,05 %/+77,34 % bedeutet.





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