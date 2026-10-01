Kursgewinne nach durchwachsenem Vortag

Moin, mein Gott ist hier wenig los. Dann sorge ich mal für Lesestoff!

Privat: Ich habe mir dieses Jahr eine kleine Auszeit genommen und war im Kaukasus Motorrad fahren, also so richtig Motocross um genau zu sein. Das war eine grandiose Erfahrung und ich habe tolle Menschen, und wahnsinnige Natur kennengelernt. So nah mitten in der Natur zu sein, und im wahrsten Sinne des Wortes -quer Feld ein- zu fahren, war extrem anstrengend aber auch sehr befreiend. Die 10 Tage waren verrückt und eindrücklich. Das möchte ich mir ab jetzt jedes Jahr gönnen, ein paar Tage ohne Familie, einfach mal den Kopf leer bekommen und genießen. Freiheit pur. Und die Börse wird das ganze finanzieren…easy.

Rückblick: Seit meinem letzten Posting Anfang Juni hat sich nicht so viel getan. Ich habe ein paar Aktien abgestoßen und andere neue aufgenommen. Insgesamt bin ich gut durch das Sommerloch gekommen, und mein Depot auch.

Aus meinem Kerndepot habe ich letzte Woche einen Teilverkauf von Lenovo vorgenommen. Die Aktie war einfach unglaublich gestiegen (fast 600%), und ich denke es machte einfach Sinn Teilgewinne mitzunehmen. Bei diesen ganzen KI-Themen gehe ich einfach davon aus das die Sonderkonjunktor früher oder später enden wird. Ich habe aber schon noch einige Lenovo, weil wer weiß schon wie lange dieser Wahnsinn noch weiter geht?

Im Softwarebereich habe ich diverse Käufe und Aufstockungen gemacht. U.a. von ServiceNow bin ich sehr überzeugt und habe die günstigen Kurse im Sommer genutzt. Seit dem bin ich damit auch schon ordentlich im Plus. Ich plane aber gerade ServiceNow sehr lange zu halten, da ich von der Story vollständig überzeugt bin. Die Software Aktien insgesamt sind schon wieder etwas angesprungen aber auch heute noch günstig.

Sonderthemen:

PayPal: Mit der Aktie bin ich immer noch ordentlich im Minus. Aus der Übernahme ist nichts geworden. Dafür kündigt sich in diesen Tagen die nächste Firma an, man munkelt Meta, die eine PayPal Übernahme machen will. Vielleicht komme ich hier doch noch mit einem blauen Auge raus. Die Zahlen sehen ja auch gut aus, die PayPal so macht. Dafür ist die neue App ein Graus… schlimm sowas. Egal ich bleibe dabei und hoffe die 20 Prozent, die ich im Minus bin in ein Plus zu drehen.

Software-Aktien: In den letzten Monaten gab es Softwareaktien zu sehr attraktiver Bewertung. Sektor-Übergreifend wird hier ein Umsatzverlust eingepreist, der durch KI entsteht. In den Bilanzen ist davon aber nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dies eine sehr gute Gelegenheit darstellt, in Spitzenunternehmen einzusteigen. Ähnlich wie der Markt bei Alphabet falsch lag, liegt er meiner Meinung nach auch bei Software und SaaS-Plattformen falsch. Aus dieser Überzeugung heraus hatte ich Aktien von Monday.com, ServiceNow und Adobe erworben. Für meine Kinder habe ich Nemetschek und SAP erworben. Auch für mich habe ich ein paar Nemetshek gekauft und die ServiceNow weiter ausgebaut.

Öl- Aktien: Bis auf Shell habe ich alle Öl Aktien abgestoßen. Ich denke nicht das der Irankonflikt noch endlos weiter geht. Irgendwann kommt die Entspannung und das dürfte sich dann auch auf die Kurse von Öl Aktien auswirken. Ich war ordentlich im Plus und habe diese Aktien, die sowieso nicht zu meiner Kernstrategie gehören, abgestoßen.

Auto- Aktien : Hier haben sich meine Befürchtungen / Prognosen voll erfüllt. Finger weg - war die Ansage, und der Absturz kam wie geplant. Auto Aktien braucht man die kommenden 10 Jahre mit Sicherheit keine. China wird einen solchen Preiskrieg entfachen, dass kaum ein Europäischer Wettbewerber überlebt. Das wird noch heftig für Deutschland.

Immo-Aktien: Immobilien Aktien sind aktuell sehr günstig im Angebot, gerade in Deutschland. Noch habe ich mich aber in dem Sektor nicht engagiert. Die gestiegenen Zinsen sorgen dafür, das die Kurse purzeln. Die demographische Entwicklung in Deutschland hat vielleicht auch ihren Teil dazu beigetragen, dabei geht es gerade erst los. Insgesamt bin ich der Meinung, dass Immobilien in Deutschland die kommenden 20 Jahre immer günstiger werden. Es gibt schlicht immer weniger Käufer… das muss also fallen. Wenn ich sehe wie viele Häuser, hier bei uns in der Gegend, aktuell im Angebot sind… da baut sich gerade ein sehr starker Druck auf die Verkaufspreise auf. Aber das sind zu 90 Prozent auch alte Häuser mit Sanierungstau, die haben eigentlich kaum noch einen Wert. Der Wert kommt allein durch das Grundstück. Ob die Grundstückspreise aber auf dem Level von 600- 1000€ den qm bleiben werden? Ich kann mir gut vorstellen das es in 10 Jahren eher um die 300-600€ sein werden. Vor dem Hintergrund baucht man keine Immo Aktien. Wenn überhaupt würde ich mich in USA umsehen, also sowas wie Realty Income oder so. Mit Deutschland wird es wirtschaftlich bergab gehen, dazu weniger Menschen à ich sage wir werden Preise bekommen die wir uns heute nicht mal im Traum vorstellen können. Wohnungen in der Innenstadt wird es in einigen Jahren mit 50% Rabatt geben. Mal sehen ob meine Prognose aufgeht. Die Zinsen sind etwas gestiegen, aber viel mehr geht auch nicht mehr. Wenn Deutschland (und Europa) weiter in die Krise rutscht, dann werden die Zinsen fallen müssen, aber das wird nur bedingt helfen.

Meine Verkäufe der letzten Monate seit Juni:

Lenovo: 1/3 der Position verkauft – sehr großer Gewinn

Occidental Petroleum komplett verkauft – ordentlicher Gewinn

Phillips 66 komplett verkauft – ordentlicher Gewinn

IAC People Inc. komplett verkauft – mit Verlust, glaube nicht mehr an einen Erfolg der Firma

Similarweb komplett verkauft – mit Verlust, glaube nicht mehr an einen Erfolg der Firma

MSFT – Verkauf der Tradingposition mit kleinem Gewinn

Meine Käufe der letzten Monate seit Juni:

Strategy – Einstieg, erste Position im BTC-Bereich, ja und ich habe sogar eine kleine Position in BTC direkt gekauft. Wenn es niemand mehr haben will, dann ist es Zeit einzusteigen. Und seit meinem Kauf ist BTC auch schon ordentlich gestiegen.

MSFT- Trading Position gekauft, und in der Zwischenzeit auch schon wieder verkauft

Nemetshek - Kauf, da Software sehr günstig zu haben ist

Xiaomi – Kauf einer kleinen Position, und eine Aufstockung aber die Position ist schon sehr sehr klein / die E-Autos dieser Firma sind Weltklasse, und dabei ist Xiaomi sehr breit aufgestellt

McDonalds – Kauf einer ersten Position, da Firma aktuell günstig

General Mills – Aufstockung da Firma aktuell günstig zu haben

Netflix – Aufstockung, Software im Sonderangebot

ServiceNow – mehrfacher Kauf, da Software sehr günstig zu haben ist

So, dann kommen wir mal zu meinen größten Positionen in absteigender Reihenfolge:

Bis auf ein paar kleinere Positionswechsel hat sich nicht viel geändert. General Mills ist durch den Zukauf nach oben gekommen, das Gleiche gilt für Kimberly Clark. Lenovo ist durch den Verkauf nach unten gerutscht.

1.Microsoft

2.Arista Networks, was für ein geiles Unternehmen is das Bitte?

3.Amazon

4.Alphabet

5. PayPal

6. Palo Alto Networks

6. Deutsche Post / DHL

7. BHP

8. Cisco

9. Shell

10. Allianz

11. E.On

12. General Mills

13. Roche

14. Walt Disney

15. GSK

16. Kimberly Clark

17. AbbVie

18. Lenovo

19. Pfizer

20. Pan American Silver

Ausblick: Die Jahresendrally kann kommen. Zwar war das Jahr auch so schon sehr erfolgreich, aber warum sollte es nicht noch erfolgreicher werden? Gerade die Hyperscaler Amazon und MSFT haben meiner Meinung nach noch ordentlich Potenzial nach oben zu gehen. Das können leicht 20-30 Prozent werden. Die Bewertungen sind noch sehr attraktiv. Auch bei PayPal könnte es eine positive Überraschung geben und wenn wirklich jemand mit tiefen Taschen eine Übernahme plant? Warum nicht? Für 120 USD gebe ich sie schweren Herzens ab 😉

Bei Walt Disney verliere ich langsam die Geduld. Zwar bin ich im Plus, das steht aber in keinem guten Verhältnis zur Haltedauer. Ich weiß gar nicht worauf ich warte…? Vielleicht habe ich einfach Angst das sie nach meinem Verkauf hochgeht. Die Angst ist begründet 😉, oder? Ist doch immer so, man hält 10 Jahre und verkauft irgendwann entnervt. Und dann macht die Aktie in einem Jahr 200 Prozent.

Zu guter Letzt sind viele Dividenden Könige und Aristokraten reif für eine Erholung. McDonalds liegt am Boden, Firmen wie General Mills stehen kurz vor dem Turnaround und können nun gerne wieder steigen. Alles in Allem doch gute Aussichten.

Ich wünsche euch allen an goldenen Herbst und macht keine Dummheiten!

VG G