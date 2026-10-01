ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Nordea auf 18,25 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Nordea-Kursziel leicht auf 18,25 Euro
- Q3-Rückenwind, doch Wettbewerb und Zinsen belasten
- 2026 tiefer, Folgejahre bis zu 3 Prozent höher
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens sieht für das dritte Quartal einige begünstigende Faktoren für den Überschuss gegenüber dem Vorquartal, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Wettbewerb belaste aber weiter die Profitabilität und höhere Zinsen am kurzen Ende trieben die Kosten hoch. Die Expertin kappte ihre Ergebnisprognose für 2026 ein wenig und erhöhte sie für die Folgejahre um bis zu 3 Prozent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 17,10 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -41,09 %/+17,82 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 18,25 Euro