Goldman hebt Ziel für Nordea auf 18,25 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 17,10 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -41,09 %/+17,82 % bedeutet.