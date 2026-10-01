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    Anew Climate erweitert sein europäisches Waldkohlenstoffportfolio durch eine zehnjährige Vereinbarung mit dem schwedischen Unternehmen EKEN

    Durch die Partnerschaft erhalten die Unternehmenskunden von Anew schwedische Emissionszertifikate für verbesserte Waldbewirtschaftung, die gemäß der Verra-Methodik VM0045 entwickelt wurden.

     

    HOUSTON, TX / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Anew Climate (Anew), einer der weltweit größten Entwickler und Vermarkter von Carbon Credits (Emissionszertifikaten), gab eine zehnjährige Vereinbarung mit EKEN Financing Value Added Forestry (EKEN) bekannt, um schwedische Emissionszertifikate aus verbessertem Waldmanagement (IFM) für Unternehmenskunden weltweit bereitzustellen. Die Vereinbarung erweitert das europäische Waldkohlenstoffportfolio von Anew, das das Unternehmen neben Millionen Acres bewirtschafteter Waldflächen in ganz Nordamerika unterhält.

     

    Anew Climate Expands European Forest Carbon Portfolio Through Ten-Year Agreement with Sweden's EKEN

     

    Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Anew als exklusiver Vermarktungspartner für Zertifikate fungieren, die aus von EKEN entwickelten Projekten stammen, und dabei die Zusammenarbeit mit Käufern, die Strukturierung sowie die Portfoliointegration für Unternehmenskunden in Europa und weltweit übernehmen.

     

    EKEN bereitet das Projekt zur Entwicklung gemäß VM0045 vor, der Verra-Methodik für verbesserte Waldbewirtschaftung, bei der dynamisch angepasste Referenzwerte aus nationalen Waldinventuren verwendet werden. Während viele herkömmliche Referenzwerte für Waldkohlenstoff auf einer Prognose dessen beruhen, was ein Landbesitzer ohne ein Kohlenstoffprojekt hypothetisch getan hätte, erstellt VM0045 Referenzwerte anhand statistisch vergleichbarer Wälder, die mithilfe von Daten aus nationalen Waldinventuren beobachtet wurden. Dadurch können die Projektergebnisse mit der gemessenen Entwicklung vergleichbarer Wälder bewertet werden. Im August 2025 bestätigte der Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dass VM0045 v1.2 seinen Core Carbon Principles entspricht. Damit war v1.2 eine der ersten beiden Methodiken für verbesserte Waldbewirtschaftung, die diese Anerkennung erhielten.

     

    Schweden ist besonders gut gerüstet, um diesen Ansatz zu unterstützen. Die schwedische nationale Waldinventur überwacht die Wälder des Landes seit 1923 im Rahmen einer landesweiten jährlichen Stichprobeninventur und liefert damit die langjährigen Beobachtungsdaten, auf denen die Methodik basiert.

     

    „Unternehmenskunden mangelt es nicht an Optionen für Waldkohlenstoff. Was ihnen oft fehlt, ist Waldkohlenstoff, den sie mit aktuellen Daten aus der Praxis belegen können. Die Additionalität ist die schwierigste Frage, mit der Käufer konfrontiert sind. Dynamische Referenzwerte lösen dieses Problem, indem sie statische Annahmen durch die gemessene Entwicklung vergleichbarer Wälder ersetzen. Schwedens jahrhundertelange Waldinventur liefert genau die Art von Daten, die diese Methodik erfordert. Die Ergänzung unseres umfangreichen nordamerikanischen Portfolios durch dynamisch ermittelte schwedische IFM-Zertifikate bietet Käufern eine sinnvolle geografische Diversifizierung, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen“, sagte Joshua Strauss, President des Bereichs Environmental Products bei Anew Climate.

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    Anew Climate erweitert sein europäisches Waldkohlenstoffportfolio durch eine zehnjährige Vereinbarung mit dem schwedischen Unternehmen EKEN AnewClimate_01-10-2026_DEPRcomDurch die Partnerschaft erhalten die Unternehmenskunden von Anew schwedische Emissionszertifikate für verbesserte Waldbewirtschaftung, die gemäß der Verra-Methodik VM0045 entwickelt wurden. HOUSTON, TX / ACCESS Newswire …
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