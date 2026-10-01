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    MIIVO übernimmt First Five Partners, einen KI-Spezialisten im Sportsektor

    MIIVO übernimmt First Five Partners, einen KI-Spezialisten im Sportsektor
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. September 2026 eine Aktienkaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) zum Erwerb von 100 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien der Firma First Five Partners Sàrl („First Five“) unterzeichnet hat. First Five ist eine in der Schweiz ansässige Firma für Sportberatung, strategische Geschäftsplanung und digitalen Wandel, die sich zur Gänze im Besitz einer nicht nahestehenden Gesellschaft befindet (die „Transaktion“).

     

    Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, meint dazu: „Aus unserer Sicht bietet sich durch die Übernahme von First Five für Miivo eine hervorragende strategische Chance, seine Reichweite in der globalen Sportbranche auszubauen. First Five hat Beziehungen zu führenden Organisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationalen Basketballverband und dem Veranstalter von Premier Padel aufgebaut und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Fanbindung, Zielgruppeninformationen, Entwicklung digitaler Kompetenzen sowie Initiativen zur kommerziellen Transformation. Durch die Bündelung der Beratungskompetenzen von First Five mit den Fertigkeiten von Miivo in den Bereichen KI, Automatisierung, Business Intelligence und Implementierung ist das gemeinsame Unternehmen unserer Ansicht nach bestens aufgestellt, um Sportorganisationen weltweit umfassende Lösungen für den digitalen Wandel anzubieten.“

     

    „Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit Miivo. Diese Transaktion ermöglicht es First Five und seinen Kunden, von den KI-Lösungen zu profitieren und gleichzeitig die Unternehmenskultur und fachliche Ausrichtung zu bewahren, die unseren Erfolg ermöglicht hat. Wir freuen uns schon darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Miivo-Team innovative Produkte für den Sportmarkt zu entwickeln“, fügt Nick Hyett, CEO und Aktionär von First Five, hinzu.

     

    Strategische Überlegungen

     

    Aus Sicht des Unternehmens ermöglicht die Transaktion Miivo einen attraktiven Einstieg in den europäischen Markt für Sporttechnik und -beratung und ergänzt die bestehende KI-, Automatisierungs- und Business-Intelligence-Plattform des Unternehmens.

     

    Die Unternehmensführung sieht in der Bündelung der strategischen Beratungskompetenzen und Branchenbeziehungen von First Five mit dem Implementierungs-Know-how, den KI-Lösungen und der Dateninfrastruktur von Miivo erhebliche Chancen. Das gemeinsame Unternehmen soll Sportorganisationen während des gesamten Prozesses zur Realisierung des digitalen Wandels unterstützen – von der Strategieentwicklung und der Sondierung von Chancen über die Implementierung, Integration und Analyse bis hin zu laufenden Managed Services.

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    MIIVO übernimmt First Five Partners, einen KI-Spezialisten im Sportsektor Miivo_10-01-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. September 2026 eine …
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