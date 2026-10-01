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    Ölpreise steigen deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen nach frühem Rückgang auf 100 Dollar
    • Iran-Eskalation lässt starke Preisschwankungen erwarten
    • Geschätzt fließen täglich 23 Millionen Barrel aus Nahost
    Ölpreise steigen deutlich
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch gesunken waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember wurde zuletzt bei 100,02 US-Dollar gehandelt, nachdem der Preis am Morgen noch zeitweise bis auf 96,55 Dollar gefallen war.

    Beim Handel mit Rohöl der Sorte Brent ist zum Monatswechsel der Dezember-Future relevant, der November-Terminkontrakt notierte am Vorabend deutlich höher als dieser Kontrakt.

    Die starken Preisschwankungen werden am Ölmarkt damit erklärt, dass die Anleger zwischen einem höheren Liefervolumen aus der Krisenregion am Persischen Golf und der Möglichkeit einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg abwägen müssen. Im September waren die Ölpreise tendenziell gestiegen, da die USA und der Iran bei den Bemühungen um ein dauerhaftes Friedensabkommen mit einer vollständigen Wiederöffnung der Straße von Hormus keine Fortschritte erzielt haben.

    Nach Einschätzung von Hamad Hussain, Rohstoffexperte beim britischen Analysehaus Capital Economics sind die Liefermengen weiterhin stark anfällig für eine Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Er wies auch auf das vergleichsweise niedrige Niveau der Ölreserven in den Industriestaaten hin.

    Zudem gilt die Ermittlung der Mengen an Rohöl, die tatsächlich aus den Fördergebieten am Persischen Golf geliefert werden, als schwierig. Die Marktteilnehmer sind hier auf Schätzungen angewiesen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, dass in der vergangenen Woche täglich rund 23 Millionen Barrel Öl den Nahen Osten verließen - sowohl über die Straße von Hormus als auch über andere Exportwege wie das Rote Meer. Dieser Wert entspreche dem Durchschnitt des Vorjahres./jkr/jha/





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