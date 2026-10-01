KREISLAUFWIRTSCHAFT - ANGETRIEBEN DURCH INNOVATION UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

RIMINI, Italien, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Ecomondo 2026 , die von der Italian Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse für Kreislauf- und regenerative Wirtschaft, findet vom 3. bis 6. November zum 29. Mal im Rimini Expo Centre statt.

„Wir erwarten rund 1.800 ausstellende Marken, darunter 10 % mehr internationale Aussteller, auf einer Fläche von 169.000 Quadratmetern in 30 Messehallen", sagte Alessandra Astolfi, Veranstaltungsleiterin der. Dank der Unterstützung des italienischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI) und der Italienischen Handelsagentur (ICE) werden mehr als 1.000 eingeladene Einkäufer aus aller Welt an der Veranstaltung teilnehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird ein umfassendes Konferenzprogramm angeboten, das von dem Internationalen Technisch-Wissenschaftlichen Ausschuss von Ecomondo unter dem Vorsitz von Professor Fabio Fava in Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus Institutionen und der Industrie organisiert wird. Im Rahmen von mehr als 70 Konferenzen und Veranstaltungen werden europäische Politik, Innovation, Forschung und internationale Zusammenarbeit thematisiert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Mittelmeerraum und Afrika liegt.

Den Auftakt des Programms bilden die Generalstände der Grünen Wirtschaft (3.–4. November), die von der Stiftung für nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit organisiert und vom Nationalen Rat für die Grüne Wirtschaft gefördert werden.

Ein Schwerpunkt wird das europäische Gesetz zur Kreislaufwirtschaft sein, einschließlich Diskussionen über dessen Auswirkungen auf die Verpackungs- und Abfallwirtschaft, die jeweils gemeinsam mit CONAI und UTILITALIA organisiert werden. Der Textilsektor, eine strategische Säule des Übergangs Europas zur Kreislaufwirtschaft, wird zudem durch ein spezielles Programm, das von der Textil-Arbeitsgruppe von Ecomondo entwickelt wurde, eine herausragende Rolle spielen.

Zu den weiteren Themen zählen gesunde und kreislauforientierte Städte, Papierrecycling, Bodensanierung, regenerative Bioökonomie, Bioenergie, Wasserwirtschaft und die „Blue Economy". In Zusammenarbeit mit Comieco und Nomisma wird Ecomondo zudem eine Bewertung der ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile vorstellen, die durch NRRP-finanzierte Projekte im Bereich des Papierrecyclings erzielt werden.

Die internationale Zusammenarbeit bleibt ein zentrales Thema, insbesondere mit Afrika und den Mittelmeerländern. Zu den Höhepunkten zählt das 6. Africa Green Growth Forum, das gemeinsam mit der Task Force zur Umsetzung des italienischen Mattei-Plans, Confindustria Assafrica & Mediterraneo und RES4Africa organisiert wird.

Auf dem Programm stehen außerdem Themen wie nachhaltige Finanzwirtschaft, ESG-Strategien, Risikomanagement, Anlagemodelle und Innovationsfinanzierung sowie Veranstaltungen zu politischen Strategien, regulatorischen Rahmenbedingungen, Forschung und technologischer Entwicklung.

Das laufend aktualisierte Konferenzprogramm ist auf der offiziellen Ecomondo-Website hier unter verfügbar.

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