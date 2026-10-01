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    Valtra präsentiert die 6. Generation der T-Serie

    Valtra präsentiert die 6. Generation der T-Serie
    Foto: vadimborkin - 258917169

    So smart und weiß, was du willst

    DULUTH, Ga., 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die finnische Traktorenmarke Valtra hat am 1. Oktober die 6. Generation der T-Serie vorgestellt. Mit einem Leistungsbereich von 170 bis 245 PS richtet sich die Baureihe an professionelle Landwirte und Lohnunternehmer. Die T-Serie kombiniert eine neue Antriebsplattform mit modernen Bedienkonzepten sowie digitalen Farm-Management-Lösungen.

    The 6th generation Valtra T Series combines power, precision and ease of use, delivering efficient performance in demanding field conditions.

    Herzstück der T-Serie ist die neue SmartTouch Gen2-Bedienoberfläche mit 12-Zoll-Touchscreen und zehnfach höherer Rechenleistung gegenüber der Vorgängergeneration. Persönliche Fahrer- und Geräteprofile ermöglichen eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen. Ergänzt wird das System durch automatisierte Funktionen für Hydraulik, Gerätemanagement und Spurführung, die den Fahrer entlasten und Arbeitsabläufe vereinfachen.

    Durch das Zusammenspiel von Traktor, Anbaugerät und Farmmanagement werden wiederkehrende Einstellungen reduziert. Gleichzeitig lässt sich die Maschine dank Valtra Unlimited, verschiedener Getriebevarianten und der PTx FarmENGAGE-Konnektivität für unterschiedlichste Anwendungen anpassen – vom Ackerbau über die Tierhaltung bis hin zu Forst-, Kommunal- und Lohnunternehmereinsätzen.

    Entwickelt für den Fahrer

    Bei der Entwicklung der neuen T-Serie stand der Anwender im Mittelpunkt. Automatisierte Leistungsregelung, einsatzspezifische Fahrmodi, individuell konfigurierbare Bedienelemente sowie digitale Betriebsmanagement-Funktionen reduzieren die Komplexität moderner Landtechnik. So können sich Fahrer stärker auf ihre Arbeit konzentrieren.

    „Die 6. Generation der Valtra T-Serie ist die bedeutendste Produkteinführung in der Geschichte von Valtra", sagt Matti Tiitinen, Vice President Sales and Marketing bei Valtra EME. „Wir haben genau auf die Anforderungen von Landwirten und Lohnunternehmern gehört: mehr Leistung, geringere Betriebskosten, bessere Konnektivität, umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten und einfachere Bedienung. Die neue T-Serie vereint all diese Anforderungen in einer völlig neuen Traktorengeneration."

    Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

    Im Zentrum der neuen T-Serie arbeitet der neue AGCO Power CORE75-Motor. Der 7,5-Liter-Sechszylinder leistet im Modell T236 bis zu 245 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 1.184 Nm.

    Das intelligente Smart Power Management passt das Motor- und Getriebeverhalten automatisch an die jeweilige Arbeitssituation und die Präferenzen des Fahrers an. Dadurch steht bereits bei niedrigen Motordrehzahlen ein hohes Zugmoment zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum bisherigen AGCO Power 74HD-Motor um bis zu 5 %.

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