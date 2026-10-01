ROUNDUP/Kreise
VW-Softwaretochter steht vor weiterem Stellenabbau
- Cariad plant den Abbau von rund 1.000 Stellen
- Cariad will Investitionen um 6,1 Milliarden kürzen
- Betriebsrat kritisiert Jobabbau und Tarifkündigung
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die VW -Softwaretochter Cariad steht vor einem größeren Stellenabbau. Konkret geht es um rund 1.000 Stellen, die gestrichen werden sollen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen. Betroffen wäre damit knapp ein Viertel der rund 4.300 verbliebenen Cariad-Beschäftigten. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.
Bis wann und auf welche Weise die Stellen abgebaut werden sollen, war noch offen. Nun soll mit Arbeitnehmervertretern darüber verhandelt werden. Ein Cariad-Sprecher wollte sich nicht dazu äußern.
Der Betriebsrat bestätigte auf Anfrage, dass der Vorstand am Mittwoch vor der Belegschaft den Jobabbau angekündigt hat. Gleichzeit habe das Unternehmen die zentralen Tarifverträge mit der IG Metall gekündigt. "Tarifkündigungen und Stellenabbau sind kein Zukunftskonzept. Wer Wettbewerbsfähigkeit allein durch Kürzungen erreichen will, schlägt den falschen Weg ein", teilte Betriebsratschef Gerhard Retzer mit.
Bericht: Investitionen sollen sinken
Wie das "Handelsblatt" unter Bezug auf Teilnehmer berichtete, ist der Abbau nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu externen Softwareanbietern zu halten. Demnach soll das Unternehmen seine Investitionen von 2027 bis 2031 um rund 6,1 Milliarden Euro kürzen. Zu Beginn des nächsten Jahrzehnts soll Cariad zudem weitere 400 Millionen Euro zur geplanten Verbesserung des operativen Konzernergebnisses beitragen. Der Zukunftsplan des Vorstands, der den Konzern bis 2030 profitabler machen soll, sieht Milliardenkürzungen bei Entwicklungsbudgets und den Abbau Zehntausender Stellen vor.
Strategieschwenk nach Problemen
Die Softwarelösungen von Cariad kommen im gesamten VW-Konzern zum Einsatz. Ursprünglich sollte die Tochterfirma große Teile der Software selbst entwickeln. Wegen Problemen bei wichtigen Projekten, die auch den Start einzelner Modelle verzögerten, tauschte der Autokonzern die Cariad-Führung 2023 aus und änderte den Kurs.
Anders als sein Vorgänger Herbert Diess setzt VW-Konzernchef Oliver Blume beim Thema Software auf Kooperationen mit externen Partnern wie Xpeng in China oder Rivian in den USA. Cariad fokussiert sich nun unter anderem auf die Eigenentwicklung von Schlüsseltechnologien - wie Fahrdynamik-Software, Cloud-Anwendungen und Infotainment-Systeme.
Nicht der erste Stellenabbau
Bereits in den Vorjahren hat die Softwaretochter mehrfach Stellen abgebaut. Ende 2023 hatte Cariad noch 6.500 Beschäftigte. Zuletzt sollte der Abbau sozialverträglich über Abfindungen und Vorruhestandsprogramme erfolgen. "Die Beschäftigungssicherung bis Ende 2029 gilt und wir werden jeden Angriff auf Arbeitsplätze und tarifliche Schutzrechte entschlossen abwehren", teilte Retzer mit. Cariad brauche Innovationen, starke Produkte und Investitionen in Zukunftstechnologien statt der immer gleichen Sparprogramme.
"Jetzt muss der Vorstand eine tragfähige Strategie für die Zukunft aufzeigen", erklärte Retzer. "Wir erwarten Antworten auf die zentralen Herausforderungen des Unternehmens und langfristige Perspektiven, nicht den nächsten Angriff auf die Belegschaft." Man stelle sich auf eine harte Auseinandersetzung ein./jwe/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 69,14 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +6,32 %/+74,77 % bedeutet.
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Aha.
Volkswagen möchte seine Produktionskapazitäten von 12 Mio. Autos auf 9 Mio. senken. Die Frage ist, ob das überhaupt ausreicht. In den letzten Jahren waren es ungefähr 9 Mio., aber im 1. Halbjahr nur 4,1 Mio. Die weltweiten Autoverkäufe stagnieren seit Jahren und mit den autonomen Taxis kommt eine neue Gefahr für die Autoverkäufe. (zumindest für Zweitwagen oder Bewohner von Großstädten). Außerdem werden Autos immer teurer.
Zu den Märkten:
China:
Der größte Markt. Er wird aber in Zukunft nicht mehr wachsen, vielleicht durch die Demografie
schrumpfen. Der Umstieg auf E-Autos kostete VW bereits Marktanteile und wird wohl auch in Zukunft Marktabteile kosten.
Prognose: -20% Verkäufe
USA:
Der Markt schrumpft leicht. Die Zölle machen es nicht einfacher, auch wenn sie irgendwann wieder wegfallen könnten.
Prognose: -5%
Europa:
Zuletzt gegen den Trend etwas gewachsen. VW hat hier auch bei E-Autos zugelegt. Ich sehe aber wirtschaftliche Probleme in Frankreich und Deutschland. In GB gewinnen die Chinesen Marktanteile, in Zukunft auch in anderen Ländern. (zuerst in Ländern ohne eigene Automobilfirmen)
Prognose: 0%
Restasien:
Ist stark in den Händen von japanischen Herstellern. Man sieht auch schon erste Chinesen und Robotaxis. Aber sicherlich eine Region mit Wachstum.
Prognose: -5%
Südamerika:
War zuletzt der beste Markt für VW. Aber auch hier kommt Konkurrenz aus China.
Prognose: +5%
Japan schrumpft eher, Russland ist aktuell dicht und Afrika ist noch ein kleiner Markt. Eine mögliche Krise durch die hohen Zinsen, Verkaufsrückgänge durch Robotaxis (wird noch etwas dauern) ist da noch gar nicht eingepreist. Wenn man die Anzahl der Modelle schrumpft, wird man auch ein paar Käufer verlieren.
Das war eher optimistisch geschätzt. Ich denke es wäre sinnvoll VW würde mehr in Richtung 7 Mio. Produktion gehen. 9 Mio. sehe ich in den nächsten Jahren nicht.
Erschreckend finde ich vor allem, dass alles so lange dauern soll. Ob sie nach 2030 noch 7 Mio. Autos verkaufen würde ich aktuell bezweifeln.
Für die Dividende sieht es logischerweise nicht gut aus.
Die heimlichen Macher des Volkswagen-UmbausDie VW-Sanierung wird zum Branchentreff für Berater, Prüfer, Anwälte und Kommunikatoren.
"BCG-Berater befragten dafür sämtliche Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in sogenannten „Belief Audits“ und rasterten das Geschäftsmodell sowie die regionale und technologische Ausrichtung des Konzerns. Gemeinsam mit dem Vorstand entwickelten sie das „Zielbild 2030“, legten konkrete Zielgrößen fest sowie den Zeitplan für die Umsetzung. Für BCG dürfte das VW-Mandat eines der prestigeträchtigsten Projekte in Deutschland sein. Unter anderem sollen sich die BCG-Autoexperten Albert Waas und Alex Wachtmeister um den Vorzeigeauftrag gekümmert haben, heißt es im Markt.
Number-Cruncher und Arbeitsrechtler
Um die Annahmen der BCG-Strategen im Konzept zu überprüfen, wurden die Spezialisten von PricewaterhouseCoopers (https://www.wiwo.de/themen/pwc) verpflichtet. Sie hätten „insbesondere die angestrebte operative Umsatzrendite des Volkswagen-Konzerns von neun Prozent – und die vorgeschlagenen Maßnahmen durch erste Erkenntnisse eines Independent Business Reviews plausibilisiert“, geht aus dem internen Papier hervor. Das Ergebnis: Die Zielmarke sei keine ambitionierte Wunschvorstellung, sondern die „mindestens notwendige Voraussetzung“ für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns. Es liegt nahe, dass https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/webasto-sanierungsplan-so-sieht-der-zwei-milliarden-sanierungsplan-aus/100166426.html tief in die Zahlen eingetaucht ist. Steiner leitet den Bereich Performance & Restructuring bei PwC Deutschland und ist „Head of Automotive Fokus“ der Prüf- und Beratungsgesellschaft.
Neben BCG und PwC waren auch Berater von Roland Berger bei Volkswagen im Einsatz. Und auch sie „haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Transformationskonzepts sowie die Schlüssigkeit und Geeignetheit der Eckpunkte des durch den Vorstand vorgelegten Konzepts nach umfassender Prüfung bestätigt“, geht aus dem vertraulichen Bericht hervor. Ähnlich einer medizinischen Diagnose wurden die Roland-Berger-Spezialisten vor der großen VW-OP offenbar vom Aufsichtsrat um eine Zweitmeinung gebeten. Norbert Dressler, Global Head Automotive & Industrials sowie Automotive-Senior-Partner Sebastian Gundermann dürften dabei involviert gewesen sein. Als Notfallmediziner soll auch Restrukturierungsspezialist Alexander Müller eine Rolle gespielt haben, heißt es im Markt.
Diese Kanzleien hat VW engagiert
https://www.wiwo.de/unternehmen/deutsche-glasfaser-ringt-um-neue-finanzierung/100174577.html – so auch in diesem Fall. Gleich mehrere Kanzleien durften und dürfen sich um die unterschiedlichen rechtlichen Aspekte kümmern und die beteiligten Gremien und Anteilseigner beraten. Arbeitsrechtlich werden der Volkswagen-Konzern und seine Töchter schon länger von Kliemt-Partner Burkart Göpfert unterstützt, wenn auch nicht immer zur Freude der Arbeitnehmervertreter. Im Transformationskonzept wird nun ebenfalls auf Kliemt verwiesen.
Gesetzt ist bei VW auch Linklaters. https://www.wiwo.de/erfolg/management/ralph-wollburg-der-anwalt-der-wirtschaftsbosse/6589154.html, berät den Konzernvorstand seit Jahren zu unterschiedlichsten Fragen – und nun eben auch zum Transformationskonzept. Neben Wollburg waren unter anderem Arne Kießling, Max Malte Suchsland und André Landwehr mit von der Partie.
Der Aufsichtsrat setzte derweil auf die Kanzlei Gleiss Lutz, die nach eigenem Bekunden „mit der Unternehmensberatung Roland Berger eng zusammengearbeitet“ hat. Die Federführung oblag dabei Michael Arnold. Aber auch Vera Rothenburg, Martin Hitzer und Sebastian Dietz koordinierten nach Kräften mit.
Das Land Niedersachsen wiederum vertraute als VW-Großaktionär auf die Dienste von CMS Hasche Sigle. Der Hamburger CMS-Partner Henrik Drinkuth war dabei im Lead und wurde von seinen Kollegen Dominik von Zehmen und Hendrik Quast unterstützt."