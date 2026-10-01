Plusvisionen-Analyse
PVA Tepla Aktie - Unterstützung hat gehalten, kommt jetzt die Kurswende?
PVA Tepla hatte zuletzt einen deutlich gestiegenen Auftragseingang gemeldet. An der Börse ist eine Stabilisierung nach der Korrektur zu erkennen.
Nach einem fulminanten Aufwärtstrend seit dem letzten Bericht über PVA Tepla HIER auf Plusvisionen hat der Kurs der Aktie zwischenzeitlich rund 165 Prozent zugelegt. Die Grund dafür ist bekannt: künstliche Intelligenz. PVA Tepla stellt Anlagen für die Kristallzucht her, diese werden für die Wafer-Produktion benötigt und Wafer sind die Basis für Computerchips, die wiederum massenhaft für KI-Anwendungen benötigt werden. Zuletzt hatte das Unternehmen einen deutlich gestiegenen Auftragseingang gemeldet. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen
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