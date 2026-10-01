Warten auf den Roadster - Tesla verschiebt Premiere

EUWAX Trends 30.09.2026, 14:40 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder Optionsschein - Dow Jones: Steigende Anleiherenditen belasten Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte am Donnerstag mit 5,34 Prozent den höchsten Stand seit Mai 2002. Zwei Faktoren treiben die Renditen: Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal laut Drittschätzung um 2,2 Prozent - deutlich stärker als die vorangegangene Schätzung von 1,5 Prozent. Zudem hatte die US-Notenbank den Leitzins Mitte September auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Oktober derzeit bei rund 36 Prozent. Der Dow Jones schloss bei 50.906 Punkten. Das entspricht einem Tagesverlust von 444 Punkten oder 0,86 Prozent. Seit seinem Schlussrekord am 5. August bei 54.349 Punkten hat der Index mehr als 6 Prozent verloren. Öl bleibt ein Preistreiber: Ein Barrel der Sorte Brent kostete zuletzt rund 100 Dollar und liegt damit weiterhin über dem Niveau vom Sommer. Die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus hält die Preise auf hohem Niveau. Beim Dow Jones setzen Anleger an der Börse Stuttgart heute vermehrt auf einen Knock-Out-Call (WKN: JH2ARH) mit einem Basispreis bei 41.925 Punkten und einer Knock-Out-Barriere bei 42.281 Punkten. Der Abstand zur Barriere beträgt knapp 17 Prozent. Berührt oder unterschreitet der Index die Barriere, verfällt das Produkt und Anleger erleiden einen Totalverlust oder erhalten allenfalls einen geringen Restwert. Das Produkt ist endlos und hat keinen festen Bewertungstag. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Es besteht ein Währungsrisiko, da der Basiswert in Dollar notiert. Optionsschein - Tesla: Roadster-Premiere wegen Unwetter verschoben Tesla hat die Enthüllung des neuen Roadsters kurzfristig vom 1. auf den 15. Oktober verschoben. Als Grund nannte der Konzern auf der Plattform X eine Unwetterwarnung, das Event könne nur im Freien stattfinden. Der Elektro-Sportwagen wurde erstmals im November 2017 als Konzept vorgestellt. Die Serienproduktion soll frühestens 2027 anlaufen. Am Freitag veröffentlicht der Konzern die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal. Analysten rechnen im Schnitt mit rund 462.000 Fahrzeugen. Im Vorquartal waren es 480.126, wie aus der von Tesla zusammengestellten Konsensschätzung hervorgeht. Ende September sicherte sich Tesla über drei Kreditvereinbarungen insgesamt 30 Milliarden Dollar an neuen Kreditlinien. Abgerufen wurden die Mittel bislang nicht. Sie sollen die geplanten Investitionen von mehr als 25 Milliarden Dollar in diesem Jahr absichern, unter anderem für KI-Infrastruktur, den Robotaxi-Dienst Cybercab und den humanoiden Roboter Optimus. Die Tesla-Aktie notiert aktuell bei 315,65 Euro (Stand: 14:40 Uhr). Auf Tesla kaufen Anleger an der Börse Stuttgart einen Call-Optionsschein (WKN: MG7C8X) mit Basispreis bei 360 Dollar. Bewertungstag ist der 18. Dezember 2026. Die Aktie liegt mit rund 355 Dollar aktuell unter dem Basispreis, der Schein ist damit aus dem Geld. Liegt der maßgebliche Bewertungspreis am Bewertungstag auf oder unter 360 Dollar, verfällt das Produkt wertlos. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Zudem besteht ein Währungsrisiko, da der Basiswert in Dollar notiert, das Produkt aber in Euro gehandelt wird. Optionsschein - Applied Materials steuert auf erstes 10-Milliarden-Quartal zu Der Halbleiter-Ausrüster Applied Materials (WKN: 873246) steuert auf sein umsatzstärkstes Quartal in der Firmengeschichte zu. Das Unternehmen stellte Mitte August für das laufende Geschäftsquartal einen Umsatz von 10,25 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Spanne reicht von 9,75 bis 10,75 Milliarden Dollar. Im Vorquartal hatte Applied Materials mit 9,12 Milliarden Dollar bereits einen Rekord erzielt, ein Plus von 25 Prozent im Jahresvergleich. Vorstandschef Gary Dickerson sprach von der höchsten sequenziellen Umsatzsteigerung in der Unternehmensgeschichte und hob die Prognose für das Umsatzwachstum im Bereich Halbleitersysteme für 2026 nochmals an. Die Halbleiterbranche verzeichnet weiter hohe Umsätze: Branchennachbar Micron Technology meldete am Mittwochabend einen Quartalsumsatz von 54,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 379 Prozent im Jahresvergleich. Treiber ist die Nachfrage nach KI-Speichern. Die Applied-Materials-Aktie steht aktuell bei 461,55 Euro (Stand: 14:09 Uhr). An der Börse Stuttgart greifen Anleger bei Applied Materials zu einem Discount-Call-Optionsschein (WKN: MN428Z) mit Basispreis bei 460 Dollar und Cap bei 510 Dollar. Der maximale Auszahlungsbetrag liegt bei 5,00 Dollar je Optionsschein (Bezugsverhältnis 0,10). Die Aktie steht mit rund 511 Dollar aktuell knapp über dem Cap. Damit ist der maximale Auszahlungsbetrag bereits erreicht; an weiteren Kursgewinnen partizipiert der Schein nicht mehr. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Liegt der Bewertungspreis am 18. Dezember 2026 auf oder unter 460 Dollar, verfällt das Produkt wertlos. Es besteht ein Währungsrisiko. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Hebelprodukte unterliegen einem erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt (PRIIP/KID) sowie den Prospekt des Emittenten. Börse Stuttgart Group 2026.



