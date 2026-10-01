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    OTS

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    LBS NordWest / LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern ...

    Für Sie zusammengefasst
    • LBS NordWest und Hessen-Thüringen verlängern bis 2032
    • Ein Spezialteam verwaltet rund 550.000 Verträge
    • Partner optimieren Abläufe und nutzen Chancen durch KI
    OTS - LBS NordWest / LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern erfolgreiche Partnerschaft bis 2032 / Spezielles Team verwaltet über eine halbe Million Bausparverträge (FOTO)
    Münster/Erfurt (ots) - Die LBS NordWest und die LBS Hessen-Thüringen setzen ihre bewährte Zusammenarbeit fort: Mit der Fortführung ihrer Kooperation bis zum 30. November 2032 verlängern die beiden öffentlich-rechtlichen Bausparkassen ihre erfolgreiche Servicepartnerschaft nun bereits zum zweiten Mal. Die Vereinbarung über Dienstleistungen in der Vertragsabwicklung zwischen den beiden Häusern besteht bereits seit dem 1. Dezember 2017 und wurde in der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt.

    Für Frank Demmer, Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest, ist die Vertragsverlängerung ein starkes Signal für gelebte Kooperation innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe: "Die langfristige Vertragslaufzeit gibt beiden Seiten Planungssicherheit und ermöglicht es uns, strategisch zu denken und zu handeln. Diese Partnerschaft zeigt, wie Zusammenarbeit echten Mehrwert schafft."

    Die LBS NordWest verwaltet aktuell mit einem speziellen Team rund 550.000 Verträge der LBS Hessen-Thüringen. Zum Vergleich: Die LBS NordWest hatte Ende 2025 2,4 Millionen Verträge im Bestand. In den vergangenen Jahren haben beide Partner die Prozesse stetig optimiert - von der Telefonie zum Jahreskontoauszugsversand über die Integration neuer Tarife bis hin zur Implementierung von Prozessen in OSPlus_neo.

    Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen und der gemeinsamen Suche nach effizienten Lösungen. Jörg Koschate, Mitglied des Vorstandes der LBS NordWest, sieht darin einen wesentlichen Erfolgsfaktor: "Wir schauen über den Tellerrand hinaus und nutzen Synergien konsequent. Das hohe Maß an gegenseitigem Vertrauen ermöglicht es uns, gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln, von denen beide Partner profitieren."

    Stephen Adam, Mitglied der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen, unterstreicht die strategische Dimension der Kooperation: "Mit dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit haben wir in 2017 im Landesbausparkassen-Sektor Neuland betreten. Was damals als innovativer Schritt begann, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen und bewährten Modell entwickelt. Die langjährige Kooperation steht für hohe Verlässlichkeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit - eine wichtige Grundlage, um auch kommende Herausforderungen gemeinsam erfolgreich zu bewältigen."

    Im operativen Geschäft hat sich die LBS NordWest über all die Jahre als verlässlicher Partner erwiesen, sagt auch Ingo Rätzke, Abteilungsdirektor LBS Sourcing- und Forderungs-Management der LBS Hessen-Thüringen: "Die LBS NordWest denkt mit und reagiert flexibel auf neue Anforderungen. Diese Verlässlichkeit ist die Grundlage für unsere gemeinsame Weiterentwicklung in den kommenden Jahren. Hierbei werden von beiden Seiten auch die Chancen der Optimierung durch die Entwicklungen im Bereich der KI gesehen."

    Die Vertragsverlängerung bis 2032 schafft die Basis für weitere gemeinsame Entwicklungen und unterstreicht die erfolgreiche Kooperation zweier Landesbausparkassen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.

    Pressekontakt:

    LBS NordWest
    Sven Schüler
    mailto:sven.schueler@lbs-nw.de
    LBS Hessen-Thüringen
    Silke Pöhls
    mailto:silke.poehls@lbs-ht.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/6363267 OTS: LBS NordWest







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