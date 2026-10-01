ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 286 Euro
- Heidelberg Materials: Buy, Kursziel 286 Euro
- Jefferies erwartet 4,6 Prozent Wachstum in Q3
- Jefferies sieht Jahresziele durch Q3 bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 146,8 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +43,74 %/+95,76 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 286 Euro
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Unter € 140 dazugekauft, läuft für mich. Wenn 2027 die Zinsen wieder sinken, kommt meine Zeit, diese Positionen, als Dividendenperle zu geniessen.
Zementwerk trifft Tech: Wie Heidelberg Materials die Zukunft baut.
Autonome Fahrzeuge, KI, CO₂-freier Zement, Carbon Capture. Es gibt heute um 18:00 Uhr einen spannenden Round Table für Privatanleger, in dem Christoph Beumelburg live Fragen gestellt werden können: https://www.appairtime.com/event/cade1adf-2963-4bee-996b-210fc2e913ef
Meine Recherche per KI kommt zu diesem Ergebnis:
Der europäische Umsatzanteil von Heidelberg Materials liegt bei rund 44–45 % des Konzernumsatzes. In absoluten Zahlen entsprach dies in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 jeweils etwa 9,5 Mrd. Euro pro Jahr.
Zu den umsatzstärksten europäischen Einzelmärkten zählen:
- Vereinigtes Königreich: ca. 9,8 % des Konzernumsatzes
- Deutschland: ca. 9,0 % des Konzernumsatzes
- Frankreich: ca. 5,4 % des Konzernumsatzes
Dieser Europa-Umsatzanteil ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem unmittelbar vom EU-ETS betroffenen Umsatz. Das EU-ETS betrifft insbesondere emissionsintensive Produktionsanlagen, vor allem die Klinker- und Zementproduktion. Heidelberg Materials weist den daraus resultierenden EU-ETS-betroffenen Umsatz nicht separat aus.
Für die Bewertung der CO₂-Regulierungsrisiken ist daher zwischen Europa-Umsatz-Exposure und operativem EU-ETS-Exposure zu unterscheiden. Letzteres sollte anhand der europäischen Produktionsstandorte, der dort anfallenden Scope-1-Emissionen, der Klinkerproduktion sowie des daraus resultierenden Bedarfs an Emissionszertifikaten beurteilt werden.
Das Vereinigte Königreich ist dabei gesondert zu betrachten, da dort seit dem Brexit das UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) und nicht das EU-ETS gilt.
Für die Investmentanalyse ist der Europa-Umsatz von rund 44–45 % daher als geografische Umsatzexponierung gegenüber dem europäischen Markt zu verwenden – nicht als direkter EU-ETS-Umsatzanteil.