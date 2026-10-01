RBC stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh wertet die ausgeweitete Kooperation mit Regeneron positiv. In der Immunologie- und Entzündungspipeline von Sanofi habe es in diesem Jahr einige Rückschläge gegeben, so der Experte am Donnerstag. Dies sei ein eleganter Weg, sie auszubauen und Nachfolger für Dupixent zu sichern./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 73,93EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
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