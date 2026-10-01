🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    5.000 neue Jobs

    641 Aufrufe 641 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brandneues Werk in Thailand: Hier baut Infineon die Chips der Zukunft

    Infineon hat seine erste Fabrik in Thailand eröffnet. Das Land will zum Halbleiter-Hub Südostasiens aufsteigen und lockt mit Milliardeninvestitionen internationale Chiphersteller an.

    Für Sie zusammengefasst
    5.000 neue Jobs - Brandneues Werk in Thailand: Hier baut Infineon die Chips der Zukunft
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon Technologies hat in Thailand sein erstes Werk des Landes in Betrieb genommen. Die Anlage liegt in einem Industriepark östlich von Bangkok, nahe dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi, und ist auf die sogenannte Back-End-Fertigung spezialisiert: Dazu zählen Leistungsmodule sowie klassische und fortgeschrittene Montage-, Verpackungs- und Testverfahren.

    Die dort gefertigten Komponenten sollen vor allem in Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und Rechenzentren zum Einsatz kommen, drei Bereichen, die auch Thailand selbst stark ausbauen will.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies!
    Long
    57,00€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,91€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Infineon investierte rund 1,4 Milliarden US-Dollar in den neuen Standort. Das Gelände umfasst 200.000 Quadratmeter, im Vollbetrieb sollen dort bis zu 5.000 Menschen arbeiten. Der Konzern will zudem mit anderen Halbleiterfirmen vor Ort zusammenarbeiten, um die Lieferketten für hochwertige Chips zu stärken, und kooperiert mit thailändischen Universitäten, um dem wachsenden Bedarf an Ingenieuren zu begegnen.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Thailand selbst gilt zwar als etablierter Automobilstandort, hinkt in der Halbleiterbranche aber Singapur und Malaysia hinterher. Die Regierung verfolgt deshalb einen Stufenplan: Bis 2030 soll die bestehende Montage- und Testbasis gestärkt und erste Schritte in Richtung Wafer-Fertigung gemacht werden, bis 2040 sollen Investoren für vorgelagerte Bereiche wie Chipdesign gewonnen werden, und bis 2050 strebt das Land eine vollständige heimische Lieferkette an.

    Insgesamt sollen so bis 2050 Investitionen von 80 Milliarden US-Dollar und mehr als 230.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Laut der thailändischen Investitionsbehörde gingen zwischen 2023 und Mitte 2026 bereits Anträge für 879 Halbleiterprojekte im Gesamtwert von rund 27,2 Milliarden US-Dollar ein.

    Die Infineon-Aktie ist im laufenden Jahr bislang die stärkste Aktie im DAX mit einem Plus von über 55 Prozent. Seit ihrem Höchststand im Juni hatte sich jedoch die Euphorie um die Papiere etwas abgekühlt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 59,40EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 16:26 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,61, was eine Steigerung von +5,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    5.000 neue Jobs Brandneues Werk in Thailand: Hier baut Infineon die Chips der Zukunft Infineon hat seine erste Fabrik in Thailand eröffnet. Das Land will zum Halbleiter-Hub Südostasiens aufsteigen und lockt mit Milliardeninvestitionen internationale Chiphersteller an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     