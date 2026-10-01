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    Wall Street unsicher

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    Tesla: Ist die Aktie einen Kauf wert?

    Die Aktien von Tesla sind im Jahr 2026 stark gefallen, doch Analysten der Wall Street zögern zunehmend, Anlegern zum Verkauf zu raten.

    Für Sie zusammengefasst
    Wall Street unsicher - Tesla: Ist die Aktie einen Kauf wert?
    Foto: Dall-E

    Laut Bloomberg machen Verkaufsempfehlungen derzeit 13,1 Prozent der 61 Analystenempfehlungen für Tesla aus. Das ist der niedrigste Wert seit April 2023. Im Januar erreichte dieser Wert mit 23,3 Prozent einen Höchststand für das Jahr 2026.

    Der Grund: CEO Elon Musk versucht, Tesla von einem Autohersteller in ein Kraftzentrum für physische künstliche Intelligenz zu verwandeln und den Fokus von Elektrofahrzeugen hin zu selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern zu verlagern.

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    Weniger Skepsis bedeutet nicht zwangsläufig mehr Optimismus. Der Anteil der Halteempfehlungen für Tesla ist auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Die Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um rund 21 Prozent gefallen.

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Analysten, die Tesla beobachten, erkennen zunehmend das erhebliche Potenzial des Unternehmens in den Bereichen autonomes Fahren, Robotik und KI an, wodurch eine traditionelle Bewertung im Automobilsektor unzureichend wird.

    Teslas Erfolgsbilanz bei der Umsetzung dieser Ziele ist uneinheitlich. Kritiker werfen Musk und Tesla seit Langem vor, zu viel versprochen und Fristen verfehlt zu haben.

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    In den letzten Wochen blieb das Debüt von Cybercab hinter den Erwartungen der Anleger zurück und führte zu einer Untersuchung der Bundesbehörden hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheitsstandards.

    Dennoch hat Musk Ziele erreicht, die einst unerreichbar schienen, und seine Anhänger glauben, dass er dies erneut schaffen kann. Viele optimistische Investoren hoffen zudem, dass er Tesla mit SpaceX, dem von ihm ebenfalls geleiteten Raketen-, Satelliten- und KI-Unternehmen, fusionieren wird.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 315,7EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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