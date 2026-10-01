Börsenstart USA - 01.10. - US 30 schwach -0,32 %

Der US 30 steht bei 50.832,67 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: IBM +4,60 %, Salesforce +3,12 %, Nike (B) +1,32 %, Microsoft +1,17 %, Goldman Sachs Group -1,19 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,97 %, The Home Depot -1,96 %, Walt Disney -1,40 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:33) bei 30.502,04 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Synopsys +11,91 %, Cadence Design Systems +6,53 %, Lumentum Holdings +5,21 %, Constellation Energy +4,44 %, Applied Materials +3,51 %

Flop-Werte: Ferrovial -2,70 %, Take-Two Interactive Software -2,69 %, Micron Technology -1,97 %, Axon Enterprise -1,82 %, Alphabet -1,57 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:04) bei 7.656,43 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Accenture Registered (A) +22,19 %, Synopsys +11,91 %, Cognizant Technology Solutions (A) +10,72 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +9,19 %, EPAM Systems +7,40 %

Flop-Werte: The Mosaic -4,00 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -3,34 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -3,23 %, Centene -3,21 %, First Solar -2,97 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

