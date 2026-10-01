Synopsys Aktie steigt zweistellig um +11,91 % - 01.10.2026

Mit einer Performance von +11,91 % konnte die Synopsys Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die Synopsys Aktie um +5,46 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 432,25€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Synopsys ist ein führender EDA-Anbieter für Chip-Design und Verifikation sowie IP-Blöcke und Sicherheitstools. Kernprodukte: Design-Software (z.B. Fusion Compiler), Verifikationslösungen, vorgefertigte IP (SerDes, USB, DDR) und Software-Security-Tools. Starke Marktstellung neben Cadence und Siemens EDA; USPs: breite IP-Bibliothek, technologische Führerschaft bei High-End-Node-Designs und enge Foundry-Partnerschaften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Synopsys Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,71 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -3,61 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,16 %. Synopsys entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Synopsys Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,18 % 1 Monat +12,08 % 3 Monate +8,71 % 1 Jahr -6,64 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Stand: 01.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 192 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,45 Mrd.EUR € wert.

Erst vor zwei Wochen rutschte die Synopsys-Aktie auf ein neues 3-Jahrestief bei 368 US$. Doch seitdem gibt der Anbieter von Chipentwicklungssoftware wieder mächtig Gas und hat um +18% zugelegt. Was treibt die Synopsys-Aktie plötzlich wieder nach oben und sollten Anleger jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen? Eine glänzende Mittelfristplanung Grund für den jüngsten Kursanstieg der […] The post Synopsys-Aktie: Jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Synopsys

Keysight Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %.

Lohnt sich ein Investment in die Synopsys Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Synopsys Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Synopsys Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.