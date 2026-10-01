🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynopsys AktievorwärtsNachrichten zu Synopsys

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Synopsys Aktie steigt zweistellig um +11,91 % - 01.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher um +11,91 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.

    Besonders beachtet! - Synopsys Aktie steigt zweistellig um +11,91 % - 01.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Synopsys ist ein führender EDA-Anbieter für Chip-Design und Verifikation sowie IP-Blöcke und Sicherheitstools. Kernprodukte: Design-Software (z.B. Fusion Compiler), Verifikationslösungen, vorgefertigte IP (SerDes, USB, DDR) und Software-Security-Tools. Starke Marktstellung neben Cadence und Siemens EDA; USPs: breite IP-Bibliothek, technologische Führerschaft bei High-End-Node-Designs und enge Foundry-Partnerschaften.

    Synopsys aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.10.2026

    Mit einer Performance von +11,91 % konnte die Synopsys Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die Synopsys Aktie um +5,46 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 432,25. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    28.550,00€
    Basispreis
    17,27
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.442,64€
    Basispreis
    18,00
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Synopsys Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,71 %.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -3,61 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,16 %. Synopsys entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Synopsys Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,18 %
    1 Monat +12,08 %
    3 Monate +8,71 %
    1 Jahr -6,64 %
    Stand: 01.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Synopsys Aktie

    Es gibt 192 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,45 Mrd.EUR € wert.

    Jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen?


    Erst vor zwei Wochen rutschte die Synopsys-Aktie auf ein neues 3-Jahrestief bei 368 US$. Doch seitdem gibt der Anbieter von Chipentwicklungssoftware wieder mächtig Gas und hat um +18% zugelegt. Was treibt die Synopsys-Aktie plötzlich wieder nach oben und sollten Anleger jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen? Eine glänzende Mittelfristplanung Grund für den jüngsten Kursanstieg der […] The post Synopsys-Aktie: Jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Synopsys

    Keysight Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Synopsys Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Synopsys Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Synopsys Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Synopsys

    +12,89 %
    +19,01 %
    +14,29 %
    +10,34 %
    -5,79 %
    -9,74 %
    +52,15 %
    +2.786,34 %
    ISIN:US8716071076WKN:883703
    Synopsys direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Synopsys Aktie steigt zweistellig um +11,91 % - 01.10.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher um +11,91 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     